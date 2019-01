ROG Mothership i inne nowe laptopy Asusa z CES 2019

Asus Republic of Gamers (ROG) zaprezentował najnowszą serię swoich laptopów gamingowych podczas targów CES 2019, w tym modele: ROG Mothership, ROG Zephyrus S GX701, ROG G703, ROG Zephyrus S GX531, ROG Strix SCAR II oraz ROG Strix Hero II.

Zdjęcie Premiery Asus ROG na CES 2019 /materiały prasowe

ROG Mothership

Przenośny superwydajny o nowatorskiej konstrukcji, która zwiększa możliwości chłodzenia zainstalowanej w nim fabrycznie podkręconej karty graficznej GeForce RTX 2080 oraz procesora Intel Core i9 ósmej generacji.

Efekty graficzne są prezentowane na 17,3-calowym wyświetlaczu FHD z matrycą klasy IPS o częstotliwości odświeżania 144 Hz, czasem reakcji od szarego do szarego (GTG) na poziomie 3 ms oraz technologią NVIDIA G-SYNC, podczas gdy odłączana klawiatura pozwala na dostosowanie sprzętu do każdego stylu gry.

Dyski SSD skonfigurowane w macierzy RAID oraz karta sieciowa 2.5G razem zapewniają ultraszybką pracę i doskonałą wydajność w każdym elemencie tej rewolucyjnej maszyny gamingowej.

Zdjęcie ROG Mothership / materiały prasowe

Republic of Gamers z kartami GeForce RTX

Seria laptopów ROG z NVIDIA GeForce RTX na pokładzie oferuje znacznie więcej niż tylko najnowsze karty graficzne - podkreślając zobowiązanie Republic of Gamers do udoskonalania każdego aspektu laptopów gamingowych. Komputery te dysponują najwyższej jakości wyświetlaczami oprawionymi ultrasmukłymi ramkami, co zwiększa immersję gracza i pozwala na jeszcze głębsze zanurzenie się w akcji ulubionej gry. Zaawansowany układ chłodzenia gwarantuje maksymalną możliwą wydajność przy minimalnej emisji hałasu, a także pozwala wybierać pomiędzy profilami systemowymi dostosowanymi do różnych scenariuszy.



ROG G703 posiada obudowę o klasycznej konstrukcji clamshell i stawia na wydajność, stawiając mobilność na drugim miejscu. Dołącza do niego ultrasmukły ROG Zephyrus S GX701, który zapewnia pakiet możliwości wychodzący poza zastosowania gamingowe. Modele ROG Strix SCAR II i Hero II ponownie zajmują swoje miejsca na arenie e-sportowej, oferując obudowy o bardzo mobilnym charakterze, wypełnione komponentami profesjonalnej klasy turniejowej.

Laptop ROG G703 jest wyposażony w ekran z panelem klasy IPS z częstotliwością odświeżania na poziomie 144 Hz, czasem reakcji od szarego do szarego (GTG) 3ms, a także technologią NVIDIA G-SYNC, dzięki czemu zapewnia superpłynną rozgrywkę nawet przy ustawieniach grafiki na poziomie Ultra. G703 oferuje także rozwiązanie dyskowe HyperDrive Extreme, które wykorzystuje ekskluzywną technologię pozwalającą na skonfigurowanie w macierzy RAID 0 trzech dysków SSD NVMe podłączonych do gniazda PCI Express (PCIe) dla osiągnięcia prędkości odczytu danych rzędu nawet 8700 MB/s - jest to więc najszybszy pod tym względem laptop na świecie.

ROG Zephyrus S GX531

Zdjęcie ROG Zephyrus S GX531 / materiały prasowe

ROG Zephyrus S GX531 oferuje węższy profil bez żadnych kompromisów w zakresie specyfikacji. Otrzymujemy najnowocześniejsze komponenty takie jak najnowszy procesor Intel Core i7-8750H, ekran o częstotliwości odświeżania 144 Hz oraz wszystkie niezbędne rozwiązania typowe dla urządzeń ROG. Są one zainstalowane w mniejszej obudowie, pozbawionej kilku dodatków dostępnych w nowym 17-calowym laptopie ROG Zephyrus S GX701. Z tego względu mniejsza wersja laptopa Zephyrus S została opracowana jako alternatywa dla osób ceniących sobie mobilność ponad wszystko inne.

Laptopy ROG Strix - do różnych gatunków gier

Seria ROG Strix pozycjonuje się w centrum - dokładnie pomiędzy bestiami wydajności zastępującymi komputery desktopowe, a ultrasmukłymi laptopami gamingowymi klasy premium. Format obudowy modeli Strix pozwala na połączenie wydajności z mobilnością, oferując przy tym efektowne wzornictwo wyróżniające je z tłumu. Jednocześnie w modelach tych wąska ramka płynnie wtapia się w ekran, gwarantując lepszą immersję.



Zastosowano klawiatury o układzie desktopowym, które są dodatkowo udoskonalone dedykowanymi klawiszami skrótów do sterowania głośnością i wyciszania, a także sterowania opcjami oprogramowania Armoury Crate. Rozbudowane oświetlenie roztacza poświatę nie tylko na samej klawiaturze, ale także na logo ROG na pokrywie oraz na pasku świetlnym wzdłuż przedniej krawędzi laptopa. Pasek świetlny jest sterowalny w dwóch oddzielnych strefach, emituje światło w technologii Aura Sync oraz oferuje całą gamę opcji personalizacji.

Najnowsze laptopy gamingowe ROG Strix są dostępne maksymalnie w wersjach z sześciordzeniowymi procesorami Intel Core i7-8750H wraz z 32 GB pamięci RAM. Oferują one połączenie zalet dysków systemowych typu SSD z korzyściami, jaki zapewnia terabajt dodatkowej przestrzeni mechanicznego dysku twardego - do instalacji większych bibliotek gier. Dodatkowy dysk twardy można również zamienić na szybszy dysk typu SSHD, który buforuje najczęściej wykorzystywane dane w celu skrócenia czasów ładowania.

ROG Strix SCAR II - laptop do strzelanek

Stworzony z myślą o rozgrywkach e-sportowych w tytuły FPS, laptop ROG Strix SCAR II jest dostępny w wersjach 15,6-calowej i 17,3-calowej, przy czym obie cechują się taką samą częstotliwością odświeżania ekranu 144 Hz oraz czasem reakcji 3ms. Obie wersje zdobi motyw inspirowany strzelankami z kamuflażowym wzorem dla dopasowania do scenerii pola bitwy. Zaakcentowane klawisze WASD dodatkowo podkreślają charakter laptopa SCAR i gwarantują, że gracz łatwo znajdzie odpowiedni rząd klawiszy do sterowania w grach FPS.



Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 2060 dają laptopom SCAR II GL504GV z ekranem 15" oraz SCAR II GL704GV z ekranem 17" wystarczającą moc obliczeniową do zapewniania trzycyfrowych wartości w liczbie wyświetlanych klatek animacji w popularnych strzelankach. Gracze poważnie traktujący rozgrywkę powinni koniecznie wyposażyć się w kartę graficzną GeForce RTX 2070. Zarówno SCAR II GL504GW, jak i GL704GW oferują tę superwydajną technologię przetwarzania grafiki w obu wersjach rozmiaru ekranu, zapewniając dodatkową moc podczas turniejów gamingowych, rozgrywki w wymagające tytuły AAA oraz korzystania z najnowocześniejszych rozwiązań VR.

ROG Strix Hero II - do gier MOBA

ROG Strix Hero II został zoptymalizowany do rozgrywki MOBA i idealnie nadaje się dla graczy, którzy wolą bardziej subtelny styl. Zastosowane w nim kontrastujące ze sobą tekstury oraz wzory z futurystyczną czcionką są nieco bardziej stonowane w porównaniu do agresywnego wzornictwa laptopa SCAR II, dzięki czemu Hero II będzie odpowiedni dla szerokiego grona odbiorców.



Zdjęcie ROG Strix Hero II / materiały prasowe

Zamiast zaakcentowanego bloku klawiszy WASD zastosowano w nim przezroczyste nasadki klawiszy rozświetlające rząd QWER. Modele Hero są dostępne ekskluzywnie z kartami graficznymi RTX 2060 zapewniającymi doskonałą moc potrzebną do uzyskania wysokich wartości FPS w grach typu MOBA i innych popularnych tytułach. Podobnie jak w przypadku modelu SCAR II, technologia NVIDIA Optimus oszczędza moc, aktywując wydzieloną kartę graficzną tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Dzięki temu uzyskujemy dłuższy czas pracy baterii podczas codziennego użytkowania oraz lepszą wydajność gamingową w razie takiej potrzeby.

Daty premiery laptopów i ich ceny nie zostały podane