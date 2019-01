Nowe telewizory Sony Master Series - LED 8K ZG9 i OLED AG9

Sony podczas CES 2019 ogłosiło premierę nowych telewizorów Master Series: Full Array LED 8K HDR z serii ZG9 i OLED 4K HDR z serii AG9.

Zdjęcie Sony ZG9 /materiały prasowe

Nad zapewnieniem precyzji detali oraz odpowiedniego kontrastu czuwa najnowszy procesor obrazu X1 Ultimate, wprowadzony jesienią w modelach AF9 i ZF9. Ma on pierwszorzędne znaczenie dla wiernej reprodukcji obrazu. Inteligentny algorytm wykrywania i analizowania obiektów, opracowany specjalnie na potrzeby materiałów w rozdzielczości 8K, nadaje obrazowi większy realizm, szczegółowość i kontrast. Zasadnicze znaczenie dla widzów ma także jakość dźwięku. Aby ją zagwarantować, w obu seriach wykorzystano nową technologię Sound-from-Picture Reality. Umiejscawia ona źródła dźwięku na ekranie, dzięki czemu kwestie wypowiadane przez aktora wydają się dobiegać prosto z jego ust, a nie z głośnika pod telewizorem.

ZG9 - ekran w wielkim wymiarze

Wobec stale rosnącej popularności dużych telewizorów firma Sony wprowadza nowe modele ZG9 z ekranami 98 i 85 cali. Modele z nowej serii są pierwszymi oferowanymi przez Sony konsumenckimi telewizorami HDR o rozdzielczości 8K. Podwojenie liczby linii poziomych i pionowych sprawia, że obraz 8K zawiera cztery razy więcej pikseli niż w standardzie 4K (i 16 razy w porównaniu z Full HD).

Równie duże znaczenie dla jakości wyświetlania na tak dużym ekranie ma procesor obrazu. Firma Sony wprowadziła więc autorski algorytm, który optymalizuje procesor X1 Ultimate do przetwarzania 33 milionów pikseli w obrazie 8K. Na tym samym procesorze oparto również nowo opracowany system 8K X-Reality PRO, interpolujący każdy materiał w celu nadania mu wyglądu zbliżonego do obrazu 8K. W zwiększeniu dokładności tego procesu i szczegółowości wynikowego obrazu pomaga nowa, dedykowana baza danych 8K.

Na potrzeby serii ZG9 stworzono również dedykowane technologie 8K, w tym Backlight Master Drive z przyciemnianiem lokalnym czy 8K X-tended Dynamic Range PRO. Technologia Backlight Master Drive użyta w serii ZG9 steruje gęsto upakowanymi, niezależnymi modułami LED, zapewniając niespotykany wcześniej kontrast między jaskrawą bielą a głęboką czernią. Aby maksymalnie wykorzystać ten system podświetlenia, technologia 8K X‑tended Dynamic Range PRO zużywa zaoszczędzoną energię do zwiększenia jasności wybranych fragmentów.

Kolejną ważną kwestią w coraz większych telewizorach staje się dokładne umiejscowienie źródeł dźwięku. Opierając się na doświadczeniach nabytych przy projektowaniu technologii Acoustic Surface Audio do modeli OLED, firma Sony zastosowała w serii ZG9 jej rozszerzoną wersję: Acoustic Multi‑Audio. Jest ona podstawą systemu Sound-from-Picture Reality, rozmieszczającego dźwięk z użyciem dwóch przednich, dwóch dolnych i dwóch górnych głośników. Widzowie słyszą więc dźwięk z ekranu, a nie z miejsca, w którym znajduje się głośnik. Oprócz tego użytkownicy zestawów kina domowego mogą włączyć tryb, w którym telewizor staje się głośnikiem centralnym. Wrażenia przy słuchaniu polepsza również system Dolby Atmos, rozszerzający i wzbogacający pole dźwiękowe. (W przyszłości, po wydaniu odpowiedniej aktualizacji oprogramowania.)

AG9 - zaawansowane telewizory OLED

AG9 to nowa seria flagowych telewizorów OLED 4K HDR firmy Sony. Tworzące ją modele, dostępne w wersjach o rozmiarze 77, 65 i 55 cali, zwracają uwagę smukłością. Cechuje je również szeroki kąt widzenia, dokładna reprodukcja kontrastów oraz charakterystyczna dla technologii OLED głębia czerni. Za precyzyjne sterowanie ponad 8 milionami samorzutnie świecących pikseli odpowiada procesor obrazu X1 Ultimate. Sterownik Pixel Contrast Booster wzmacnia z kolei intensywność barw i kontrast w jasnych fragmentach. Do zadań procesora obrazu należy również zwiększanie wyrazistości materiałów 4K HDR oraz nadawanie treściom SD i HD wyglądu zbliżonego do 4K HDR.

Zdjęcie Sony AG9 / materiały prasowe

Wrażenia przy słuchaniu to zasługa technologii Acoustic Surface Audio+. Dzięki niej ścieżka dźwiękowa dobiega z całej powierzchni ekranu i otacza widza, zapewniając nowe doznania oraz pełną harmonię między obrazem i dźwiękiem. Użytkownicy zestawów kina domowego mogą też włączyć tryb głośnika centralnego, w którym telewizor służy do reprodukcji kanału centralnego.

Wyróżnikiem serii AG9 jest minimalna głębokość. Po zainstalowaniu na ścianie przy użyciu uchwytu SU-WL850 odległość między płaszczyznami ściany i ekranu jest o połowę mniejsza niż w poprzednim modelu Sony. Uchwyt SU-WL850 pozwala ponadto ustawiać telewizor pod różnymi kątami.

Aby oglądany obraz miał najwyższą możliwą jakość, rozdzielczość 4K idzie w parze z jasnością, kolorystyką i szczegółowością zapewnianą przez technologię dużego zakresu dynamicznego (HDR). W rezultacie obszary ukryte dotąd w głębokich cieniach i świetle słonecznym ujawniają się teraz z pełną wyrazistością i szczegółowością. Aby widzowie mogli w pełni docenić zamysł reżysera, telewizory z serii AG9 obsługują materiały IMAX Enhanced i są wyposażone w tryb kalibracji aplikacji Netflix oraz dekodery Dolby Vision i Dolby Atmos.

Dodatkowe funkcje

Obie nowe serie są oparte na platformie Sony Android TV, pozwalającej używać szeregu aplikacji z serwisu Google Play: YouTube, Netflix, Prime Video i innych (dostępność zależy od regionu). Obsługę telewizorów ZG9 i AG9, a także inteligentnego wyposażenia domu, ułatwia Asystent Google. Dzięki wbudowanym mikrofonom użytkownik może używać różnych funkcji przy użyciu komend głosowych. Wystarczy wypowiedzieć odpowiednie polecenie, a Asystent Google pomoże w zaplanowaniu dnia, wyszuka treści lub włączy film, program telewizyjny itp. (Dostępność Asystenta Google zależy od regionu.) Telewizory współpracują ponadto z "inteligentnymi" głośnikami — takimi jak Sony LF-S50G i SRS-XB501G, Google Home czy Amazon Echo. Posiadacze takich głośników mogą obsługiwać telewizor i wybierać materiały z serwisów strumieniowych wykorzystując polecenia głosowe. W bieżącym roku możemy spodziewać się kolejnych funkcji dodatkowych.

Telewizory Sony Android będą również kompatybilne z Apple AirPlay 2 i HomeKit. AirPlay 2 pozwala na efektywne przesyłanie zawartości multimedialnej z iPhone’a, iPada i komputera Mac na ekran telewizora Sony. Z kolei HomeKit umożliwia łatwe i bezpieczne sterowanie inteligentnymi urządzeniami domowymi za pomocą aplikacji Home lub poprzez inteligentnego asystenta głosowego Siri na urządzeniach Apple. Wsparcie dla AirPlay 2 i HomeKit zostanie wprowadzone w modelach ZG9, AG9, XG95, XG85 w tym roku.

Wygodę użytkowania zwiększa nowy, inteligentny pilot, współpracujący z dekoderami kablowymi/satelitarnymi, odtwarzaczami Blu-ray Disc czy konsolami do gier (obsługiwane urządzenia zależą od regionu). Dzięki systemowi transmisji radiowej nie ma nawet potrzeby kierowania go w stronę telewizora. Na zakończenie warto wspomnieć o nowym systemie obsługi, umożliwiającym dostęp do ustawień i aplikacji.

Sony Europe poinformowało także, że w 2019 r. na rynek trafią następujące serie: AG8 (OLED 4K HDR), XG95/XG90 (Full Array LED 4K HDR), XG85 (LED 4K HDR) i WG6 (LED Full HD HDR).

Ceny i daty premier nie zostały podane