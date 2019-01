Micro LED - przyszłość wyświetlaczy według Samsunga

Podczas pokazu First Look, który odbył się w ramach targów CES 2019, Samsung pokazał innowacje w zakresie technologii wyświetlaczy modułowych Micro LED. Firma zaprezentowała zarówno nowy wyświetlacz 75”, wyświetlacz The Wall 219”, jak i inne rozmiary, kształty i konfiguracje modułowych wyświetlaczy generacji Micro LED.

Zdjęcie Samsung Micro LED /materiały prasowe

Wyświetlacze Samsung Micro LED, wyposażone w najnowocześniejszą technologię samodzielnej emisji światła oraz funkcje modułowe, zapewniają niezrównaną jakość obrazu oraz niepowtarzalny design. Wyświetlacze składają się z modułów Micro LED samodzielnie emitujących światło. Zbudowane są z milionów diod LED w kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim emitujących światło.

Dzięki swojej modułowej konstrukcji technologia Micro LED pozwala użytkownikom dostosować ekran do rodzaju i wielkości wnętrza. Dodając moduły LED, mogą oni rozszerzać swoje wyświetlacze do dowolnej wielkości. Modułowa budowa Micro LED pozwoli w przyszłości tworzyć ekrany wyświetlaczy o nieregularnych proporcjach 9×3, 1×7 czy 5×1.

Technologia Micro LED firmy Samsung optymalizuje także treści, bez względu na wielkość i kształt ekranu. Nawet po dodaniu większej liczby modułów, wyświetlacz Samsung Micro LED można przeskalować i zwiększyć jego rozdzielczość, utrzymując jednocześnie stałe zagęszczenie pikseli. Dodatkowo wyświetlacze Micro LED są w stanie wyświetlać treści w standardowych rozmiarach 16:9, filmy szerokoekranowe 21:9, obrazy o niekonwencjonalnych proporcjach 32:9 czy nawet 1:1.

Zdjęcie Samsung Micro LED / materiały prasowe

Wyświetlacze Micro LED nie mają ramek, w efekcie czego uzyskujemy efekt gładkiej powierzchni, która pozwala na wkomponowanie wyświetlacza w każdą przestrzeń mieszkalną.