Lenovo i Google zaprezentowały dziś najnowszą pozycję z kategorii inteligentnych urządzeń domowych - Lenovo Smart Clock z Asystentem Google.

Zdjęcie Lenovo Smart Clock /materiały prasowe

Lenovo Smart Clock to najnowsza pozycja z nieustannie rosnącej rodziny inteligentnych urządzeń domowych, do której należą takie produkty jak ekran Lenovo Smart Display oraz wprowadzone do oferty w zeszłym roku Lenovo Smart Home Essentials. Ułatwiają one życie całym rodzinom i umożliwiają bardziej efektywne wykorzystanie czasu. To inteligentne urządzenie domowe, które można sterować głosowo oraz dotykowo za sprawą czterocalowego ekranu IPS. Sprzęt wykonuje regularnie określone czynności przed zaśnięciem i po przebudzeniu użytkownika. Dzięki kompaktowym wymiarom Lenovo Smart Clock mieści się na szafce nocnej i wtapia w wystrój sypialni, czemu sprzyja materiałowy, miękki futerał

Lenovo Smart Clock pomaga użytkownikom w wyrabianiu w sobie dobrych nawyków związanych ze snem. Z przeprowadzonych niedawno badań wynika, że nadmierne korzystanie z ekranów przed snem może znacznie zakłócić sen. Większość z nas już to wie -któż nie oglądał do późnej nocy nowego serialu na smartfonie czy tablecie albo nie przewijał powiadomień i e-maili przed zaśnięciem? Częściej śpimy z przerwami - jedna trzecia respondentów budzi się w środku nocy tylko po to, by sprawdzić telefon, a 10 proc. sprawdza go od razu po obudzeniu się rano.

Dlatego Lenovo Smart Clock ma pomóc zredukować czas spędzany przed ekranami w nocy i poprawić higienę snu. Asystent Google ułatwia konfigurację wzorców snu, na przykład przez przyciemnianie światła i wyświetlanie pierwszego zdarzenia z kalendarza jednym poleceniem, np. "Hej Google, dobranoc!".

Zdjęcie Lenovo Smart Clock / materiały prasowe

Sprzęt kryje w sobie pełnozakresowy głośnik o mocy 6 W z dwoma pasywnymi radiatorami, który może wypełnić dźwiękiem dużą sypialnię. Słuchanie radia uprzyjemnia dodatkowo najnowsza funkcja redukcji szumów Dolby. Lenovo Smart Clock ma też funkcję multiroom - można go dodać do grupy głośników domowych i odtwarzać muzykę, audiobooki, podcasty czy audycje radiowe na różnych urządzeniach w różnych pomieszczeniach. Budzik działa też z technologią Chromecast, dzięki czemu można odtwarzać strumieniowo seriale czy muzykę na ekranie telewizora lub przez głośniki, używając tylko głosu. Urządzenie ma przycisk, który wyłącza nasłuchiwanie.

Ceny i dostępność

Urządzenie Lenovo Smart Clock będzie dostępny w cenie 79,99 USD od wiosny 2019 roku