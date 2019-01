Jabra na CES 2019 - Elite 85h i nowa wersja Move

Jabra zaprezentowała dwa nowe modele słuchawek: Elite 85h oraz odświeżoną wersję popularnego modelu Move. Czego można się po nich spodziewać?

Zdjęcie Jabra Move Style /materiały prasowe

Jabra przywiozła na targi CES do Las Vegas dwa nowe modele słuchawek: Elite 85 oraz zaktualizowaną wersję Move.

Reklama

Słuchawki Elite 85h to konstrukcja nauszna wyposażona w technologię AI do inteligentnego, adaptacyjnego przetwarzania dźwięku. W słuchawkach znalazło się także miejsce na aktywną redukcję szumów ANC oraz akumulator, który zapewni pracę do 32 godzin na jednym ładowaniu. Słuchawki Jabra Elite 85h korzystają z 6 wbudowanych w obudowę mikrofonów oraz 40-milimetrowych przetworników. Akcesorium może pochwalić się także zintegrowanym asystentem głosowym.

Odświeżony model Move w tym roku stawia na dłuższy czas pracy na baterii - aż do 14 godzin bezprzewodowego połączenia przy jednoczesnym zachowaniu tej samej jakości dźwięku, co w poprzednich wersjach.

Zdjęcie Jabra Elite 85H / materiały prasowe

Słuchawki Jabra Elite 85h będą dostępne w Polsce w cenie 1299 złotych, a za odświeżony model Move trzeba będzie zapłacić 429 zł. Zestawy trafią do sprzedaży w drugim kwartale 2019 roku.