Intel na CES 2019 - Ice Lake, Lakefield i Projekt Athena

Podczas odbywających się w Las Vegas targów CES Intel pokazał wiele rozwiązań dla komputerów. Co konkretnie? Szczegóły dotyczące pierwszego procesora wykonanego w litografii 10 nm o nazwie kodowej Ice Lake. Zapowiedział procesor Lakefield, w litografii 10 nm, a także Projekt Athena, program zapewniający pojawienie się nowej klasy zaawansowanych laptopów.

Zdjęcie Projekt Athena - nowa generacja laptopów /materiały prasowe

W nadchodzących miesiącach Intel zaprezentuje nową platformę dla komputerów przenośnych. Będzie to pierwsza odsłona tworzonych w 10-nanometrowym procesie technologicznym układów Ice Lake. Układy Ice Lake to procesory korzystające z najnowszej architektury Intela o nazwie Sunny Cove, omawianej szeroko podczas grudniowego Architecture Day.

Reklama

Ice Lake to pierwsza platforma zawierająca układ graficzny 11. generacji, wspierający technologię Intel Adaptive Sync, pozwalającą na płynną animację bez efektu tearing. Układ graficzny dysponuje wydajnością ponad 1 TFLOP, co pozwoli na jeszcze lepsze wrażenia płynące z gier oraz bardziej efektywne wsparcie dla kreatywnych zastosowań komputerów. Nowa platforma mobilna jest także pierwszą, która integruje interfejs Thunderbolt 3 oraz nowe, szybkie WiFi 6. Obydwie te technologie są integralną częścią nowej platformy, podobnie jak DLBoost - zestaw instrukcji wspomagających obliczenia związane z działaniem sztucznej inteligencji. Ice Lake wprowadza te możliwości wraz z niesamowicie długim czas pracy na baterii, ułatwieniem w konstruowaniu smukłych, ultramobilnych laptopów przy wysokiej wydajności i responsywności, pozwalających na czerpanie jeszcze więcej przyjemności z pracy i rozrywki na nowych komputerach.

Ponadto, Intel odsłonił rąbka tajemnicy w kwestii nowej platformy konsumenckiej Lakefield, która może pochwalić się hybrydową architekturą CPU w układzie Foveros 3D. Lakefield to pięć rdzeni architektury typu Sunny Cove, połączone z czterema rdzeniami pochodzącymi z procesorów Intel Atom. To wszystko zamknięte jest w wyjątkowo niewielkim układzie, dostarczając jednocześnie wszystkich niezbędnych elementów, takich jak układ graficzny, interfejsy I/O oraz pamięć. Rezultatem jest mniejsza powierzchnia, pozwalająca producentom komputerów na tworzenie urządzeń o różnych formach i rozmiarach. Zapewnia to niezwykłą elastyczność całej platformy, łącząc wszystkie cechy, których użytkownicy oczekują od platformy Intela: długiej pracy na baterii, wysokiej wydajności oraz znakomitej łączności. Układy Lakefield powinny trafić do produkcji w tym roku.

Projekt Athena: innowacja w laptopach

Intel ogłosił także Projekt Athena. Jest to innowacyjny program, który pozwoli wprowadzić na rynek nową klasę laptopów. Łącząc wiodącą wydajność z długim czasem pracy na baterii i wysokiej klasy łącznością w smukłej i eleganckiej formie, Projekt Athena urzeczywistni się w drugiej połowie 2019 roku. Wtedy to na sklepowe półki trafią pierwsze laptopy Projektu Athena, oparte o systemy Windows oraz Chrome.

Zaprojektowany tak, aby umożliwić nowe doświadczenia i wykorzystać nowe technologie, w tym łączność 5G i sztuczną inteligencję, Projekt Athena tworzy dokładnie wytyczoną ścieżkę do szybciej wprowadzanych innowacji w laptopach poprzez:

Coroczne zmiany specyfikacji, określające wymagania dla platformy

Cele zdefiniowane przez rzeczywiste modele użytkowania

Rozległe wsparcie inżynieryjne i wyznaczanie nowych ścieżek dla innowacji

Współpraca ekosystemów w celu przyspieszenia rozwoju i dostępności kluczowych komponentów laptopów

Weryfikację urządzeń Project Athena poprzez kompleksowy proces certyfikacji

Coroczna specyfikacja urządzeń tworzona będzie w oparciu o badania mające na celu zrozumienie sposobu, w jaki ludzie używają swoich urządzeń i związanych z tym wyzwań.

Partnerami Intel Athena zostali m.in. Acer, Asus, Dell, Google, HP, Innolux, Lenovo, Microsoft i Samsung.

Rozszerzenie portfolio 9 generacji procesorów Intel Core

W październiku ubiegłego roku Intel wprowadził na rynek pierwszy zestaw procesorów Intel Core 9. generacji, w tym procesor Intel Core i9-9900K, najlepszy na świecie procesor do gier1 Dzisiaj Intel wprowadził nowe modele układów Core, które poszerzają możliwości budowy różnorodnych konfiguracji, aby zaspokoić szeroką gamę potrzeb konsumentów, od zwykłych użytkowników przez profesjonalistów, aż do graczy i twórców treści cyfrowych. Pierwsze z nowych procesorów Intel Core 9. generacji będą dostępne w tym miesiącu, a kolejne będą wprowadzane w drugim kwartale 2019 roku.