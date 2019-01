Hyundai zaprezentował samochód z nogami

​Hyundai zaprezentował na targach CES 2019 samochód przyszłości. Elevate ma robotyczne wsporniki, na których umieszczono koła i umie się wspinać.

Zdjęcie Hyundai Elevate /materiały prasowe

Hyundai Elevate to koncept nietypowego samochodu elektrycznego, który koła znajdują się na robotycznych wspornikach, które można by nazwać "nogami". Pojazd, o ile tak można go jeszcze nazwać, będzie miał wiele zastosowań - będzie mógł jeździć, a także chodzić. Może być przydatny dla służb ratunkowych na całym świecie, które mają problemy z dotarciem do potrzebujących.



"Wszyscy ratownicy mówią, że pierwsze 72 godziny od momentu wystąpienia katastrofy naturalnej są kluczowe, by ocalić jak najwięcej osób. Niestety, często dotarcie do miejsca katastrofy (pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi czy huraganu) jest utrudniony ze względu na ograniczenia technologiczne. Często jedyna słuszna pomoc przychodzi z nieba. Nasz pojazd radzi sobie z tymi ograniczeniami" - czytamy w wypowiedziach twórców.

Zdjęcie Hyundai Elevate / materiały prasowe

Elevate ma być szybszy, wydajniejszy i lepiej dostosowany do niekorzystnych warunków środowiskowych niż klasyczne pojazdy.



Cztery robotyczne odnóża pozwolą na jazdę, ale także i wspinanie się w dowolnym kierunku na praktycznie każdej powierzchni, także w pionie.



Mimo że projekt wygląda fenomenalnie, to nie można oczekiwać, że zostanie zrealizowany w najbliższych latach.