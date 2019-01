CES 2019: LG prezentuje telewizory ze sztuczną inteligencją ThinQ

Podczas targów CES 2019 firma LG Electronics zaprezentuje flagową linię telewizorów wyposażonych w sztuczną inteligencję ThinQ. W nowych telewizorach zastosowano procesor α (Alpha) 9 Gen 2 (drugiej generacji) i algorytm uczenia się deep learning, dzięki którym funkcje sztucznej inteligencji podwyższają jakość obrazu oraz dźwięku.

Dzięki opracowanej przez LG, otwartej platformie sztucznej inteligencji telewizory umożliwiają dostęp do różnorodnych usług opartych na sztucznej inteligencji, takich jak niedawno wdrożona Amazon Alexa, czy wbudowany Asystent Google. Użytkownicy docenią też wygodne wydawanie poleceń głosowych, które przypomina zwykłą rozmowę, a także intuicyjną funkcję Home Dashboard umożliwiającą bezpośrednie sterowanie różnorodnymi inteligentnymi urządzeniami w domu.

Procesor α9 Gen 2, który znalazł zastosowanie w telewizorach LG OLED z serii Z9, W9, E9 i C9, podwyższa jakość zarówno obrazu, jak i dźwięku. Dzięki algorytmowi uczenia się deep learning, procesor rozpoznaje jakość materiału źródłowego i na tej podstawie dobiera metodę zapewniającą optymalne wrażenia wzrokowe. Ponadto, 88-calowy telewizor OLED Z9 OLED jest wyposażony w udoskonalone funkcje skalowania obrazu oraz redukcji szumów pozwalające na uzyskanie realistycznego obrazu 8K, który jest ostry, żywy i bogaty w detale.

Oprócz rozpoznawania materiału źródłowego, nowy procesor precyzyjne dostosowuje krzywą mapowania tonalnego do oświetlenia w pomieszczeniu uwzględniając charakterystykę ludzkiego oka, dzięki czemu zapewnia optymalną jasność ekranu. Telewizor jest wyposażony w czujnik oświetlenia umożliwiający procesorowi wykonywanie pomiarów i automatyczne regulowanie jasność ekranu. Funkcje sztucznej inteligencji wykorzystujące procesor α9 Gen 2 dodatkowo podwyższają jakość obrazu HDR poprzez dostosowanie jasności i sprawiają, że nawet najciemniejsze sceny stają się kontrastowe oraz bogate w detale i barwy, również wtedy, gdy są oglądane w silnie oświetlonych pomieszczeniach. Oprócz tego, telewizor LG jest wyposażony w najnowsze rozwiązania firmy Dolby umożliwiające inteligentne dostosowywanie parametrów obrazu w formacie Dolby Vision, tak aby zapewnić widzom pełną satysfakcję z oglądania filmów HDR w różnych warunkach oświetleniowych.

W celu podwyższenia jakości efektów audio zastosowano natomiast inteligentny algorytm, który przetwarza sygnał dwukanałowy na kilka oddzielnych kanałów dźwiękowych i odtwarza realistyczny dźwięk przestrzenny z 5.1 wirtualnymi kanałami. Procesor α9 Gen 2 optymalizuje parametry dźwięku uwzględniając rodzaj odtwarzanych treści, dzięki czemu umożliwia wyraźne odtwarzanie ludzkiej mowy, np. w dialogach filmowych lub programach informacyjnych. Użytkownicy mogą samodzielnie dostosowywać ustawienia dźwięku do warunków w pomieszczeniu albo skorzystać z inteligentnych funkcji telewizora LG optymalizujących dźwięk z uwzględnieniem akustyki pomieszczenia. Ponadto, flagowe telewizory LG są wyposażone w system Dolby Atmos oferujący jeszcze bardziej przestrzenny dźwięk.

Już w roku 2018 firma LG wyposażyła telewizory ze sztuczną inteligencją ThinQ w Asystenta Google, który jest też dostępny w urządzeniach z tegorocznej oferty. Dzięki asystentowi głosowemu użytkownicy mogą wygodniej zarządzać codziennymi zadaniami, wyszukiwać informacje oraz sterować kompatybilnym, inteligentnym sprzętem AGD.

W tym roku firma LG poszerzyła współpracę w dziedzinie sztucznej inteligencji zapewniając klientom także dostęp do usług głosowych Amazon Alexa. Po naciśnięciu przycisku Amazon Prime Video na pilocie Magic Remote można sterować inteligentnymi urządzeniami AGD, zadawać pytania (w języku angielskim), uzyskać dostęp do ogromnej liczby funkcji Alexa Skills, a nawet skonfigurować własną procedurę Alexa Routine, np. obejmującą sygnał budzika, wyświetlenie informacji o ruchu drogowym i włączenie ulubionego kanału TV. W roku 2019 telewizory LG ze sztuczną inteligencją ThinQ umożliwią też korzystanie z funkcji Alexa z atrakcyjnymi treściami wizualnymi, np. podczas odtwarzania muzyki, sprawdzania pogody, czy używania funkcji Alexa Skills obejmujących wyświetlanie materiałów wideo, takich jak usługa Food Network zapewniająca dostęp do wspaniałych przepisów i inspiracji kulinarnych. Dzięki asystentce Alexa można łatwo zarządzać zajęciami całej rodziny, sprawdzać zamówienia w sklepie Amazon, a nawet przygotować odkładaną od dawna wycieczkę na Antypody, mówiąc "Kayak, zarezerwuj pokój w Sydney."

Ze względu na rozpoznawanie poleceń głosowych przypominających zwykłą konwersację, telewizory LG ze sztuczną inteligencją ThinQ pozwalają na wyszukiwanie informacji. Teraz zamiast całej sekwencji komend wystarczy powiedzieć jedno polecenie, ponieważ telewizor rozpoznaje kontekst wypowiedzi użytkownika. Usługi rozpoznawania mowy będą dostępne w telewizorach LG ze sztuczną inteligencją ThinQ w ponad 140 krajach.

W procesor α9 Gen 2 wyposażono też flagowy telewizor LCD 8K o przekątnej 75 cali (model SM99). Linia telewizorów LG LCD Premium na rok 2019 (serie SM9X i SM8X) zostanie wprowadzona pod nową nazwą - NanoCell TV, podkreślającą główne atuty tych urządzeń: jakość obrazu zapewnianą przez technologię NanoCell (NanoColor), wierność odwzorowania barw w szerokim zakresie kątów widzenia (NanoAccuracy) oraz konstrukcję z wąską ramką (NanoBezel). Telewizory LG NanoCell są też wyposażone w funkcje sztucznej inteligencji.

Ponadto, wszystkie telewizory OLED i wybrane modele NanoCell ze sztuczną inteligencją ThinQ są wyposażone w porty HDMI 2.1 zgodne z technologią HFR (High Frame Rate). Dzięki temu umożliwiają wyświetlanie obrazu z prędkością 120 klatek na sekundę i płynne, wyraźne odwzorowanie szybkiego ruchu, gwarantujące pełną satysfakcję z oglądania transmisji sportowych lub filmów akcji. Co więcej, ze względu na obsługę zwrotnego kanału audio (eARC) interfejs HDMI pozwala miłośnikom kina domowego na wygodne podłączanie sprzętu audio i odtwarzanie dźwięku w formatach zapewniających najwyższą jakość oraz najdoskonalsze efekty przestrzenne. Entuzjaści gier docenią natomiast kompatybilność ze zmienną częstotliwością odświeżania (VRR) oraz tryb ALLM automatycznie zmniejszający opóźnienie sygnału i ułatwiający uzyskanie wyraźnego obrazu, bez drżenia i rozrywania.