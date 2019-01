Acer Swift 7 oficjalnie – lekki i wydajny laptop

Acer podczas targów CES w Las Vegas zaprezentował laptopa Swift 7. Urządzenie może pochwalić się bardzo małą wagą oraz wydajnymi komponentami pod obudową.

Zdjęcie Acer Swift 7 /materiały prasowe

Acer Swift 7 posiada wyświetlacz, którego stosunek do obudowy wynosi 92 procent - za ochronę ekranu ma odpowiadać szkło Gorilla Glass 6. Urządzenie waży zaledwie 890 gramów, co jest świetnym wynikiem biorąc pod uwagę, iż jest to komputer z wyświetlaczem o przekątnej 14 cali.

Reklama

Na pokładzie urządzenia znalazło się miejsce na ekran IPS, 2 porty USB typu C (Thunderbolt 3), port USB 3.1 oraz złącze DisplayPort 1.2. Za sprawne działanie ma odpowiadać procesor Intel Core i7-8500Y, do 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD PCIe o pojemności do 512 GB. Producent zapewnia, iż Acer Swift 7 jest w stanie wytrzymać 10 godzin na jednym ładowaniu.

Wideo Acer Swift 7

Acer Swift 7 będzie dostępny w Polsce na przełomie kwietnia i maja 2019 roku. Na ten moment nie wiadomo, ile trzeba będzie za niego zapłacić.