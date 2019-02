Zamiast odkurzacza - iRobot Roomba i7+

W Polsce debiutuje Roomba i7+, najnowszy robot sprzątający marki iRobot. Nowość zapamiętuje plany kondygnacji oraz samodzielnie opróżnia pojemnik na zabrudzenia. Możemy sterować nim za pomocą głosu.

Zdjęcie Nowa Roomba może być sterowana przy pomocy aplikacji lub głosem /materiały prasowe

iRobot Roomba i7+ wprowadza świat robotów odkurzających w nową erę. Technologia Imprint Smart Mapping sprawia, że robot uczy się planu mieszkania oraz nazw pomieszczeń. Zapewnia to użytkownikowi m.in. lepszą kontrolę nad tym, które miejsca w określonym czasie mają być sprzątane. Robot uczy się każdego pomieszczenia i jest w stanie zapamiętać do 10 planów kondygnacji, więc można go efektywnie używać na wielu poziomach budynku, a nawet w różnych domach. Z kolei opatentowany system iAdapt 3.0 nawiguje pracą iRobota Roomba serii i7 w oparciu o technologię vSLAM, aby efektywnie poruszał się i wiedział gdzie już był, a które obszary wymagają jeszcze posprzątania. Dodatkowo rozwiązanie to zapewnia bieżące adaptowanie się do zmiennych warunków otoczenia, aby robot znajdował optymalną ścieżkę i rejestrował obszary, które mogą być posprzątane (np. gdy odsuniemy fotel).

Reklama

Roboty odkurzające Roomba i7 współpracują z asystentami głosowymi i są jedynymi robotami odkurzającymi, które można głosowo wysłać do odkurzenia konkretnego pomieszczenia. Gdy przykładowo powiemy "Ok Google, posprzątaj pokój dzienny", Roomba i7 samodzielnie wyruszy w drogę do danego pomieszczenia, aby je posprzątać. Po skończonej pracy robot wróci do stacji dokującej, aby naładować akumulator, a w przypadku modelu ze stacją Clean Base również samodzielnie opróżnić zbiornik robota.

Dzięki jedynej stacji dokującej Clean Base zebrane przez robota zabrudzenia są automatycznie gromadzone w szczelnym worku. Kiedy instalowany w stacji Clean Base worek zapełni się aplikacja iRobot HOME wyświetli na ekranie urządzenia mobilnego odpowiedni komunikat. Wymienny worek jest prosty w obsłudze i jest w stanie pomieścić zawartość około 30 zbiorników robota.

Zdjęcie Tak działa Clean Base? / materiały prasowe

Cechą wyróżniającą roboty Roomba jest zastosowanie w głowicy czyszczącej dwóch szczotek. Ich współpraca sprawia, że są w stanie efektywnie wyczyścić wszystkie rodzaje podłóg. Podobnie jak inne modele firmy, również modele Roomba serii i7 posiadają ruchomą głowicę czyszczącą, która dostosowuje swoją wysokość do podłoża. Pierwsza ze szczotek odpowiada za rozbijanie i rozluźnienie zabrudzeń, a druga poruszając się w przeciwnym kierunku ma za zadanie podniesienie i wciągnięcie zabrudzeń z pomocą siły ssącej. Zastosowanie w robotach Roomba serii i7 elastyczniej, gumowej powłoki szczotek sprawia, że lepiej przylegają one do podłoża i efektywniej zbierają wszelkiego rodzaju zaburzenia.

Niski profil robotów Roomba i7 pozwala im na czyszczenie przestrzeni pod meblami, a wykorzystanie filtra o wysokiej wydajności na wyłapanie 99 procent pyłków, cząstek pleśni, roztoczy kurzu i alergenów - tak przynajmniej twierdzi producent.

Wideo Jak działa iRobot Roomba i7?

Opatentowana przez iRobot technologia Dirt Detect sprawia, że roboty Roomba serii i7 stale poszukują obszarów wymagających większej uwagi. Ich czujniki stale monitorują ilość zbieranych zabrudzeń, aby wykryć obszary, na których znajduje się ich więcej.. Po skończonym cyklu pracy Roomba serii i7 w aplikacji iRobot HOME udostępni raport Clean Map, który pokaże obszar, na którym pracował robot oraz miejsca aktywacji systemu Dirt Detect

Roboty odkurzające Roomba serii i7 dostępne są w sugerowanych cenach:

iRobot Roomba i7 - 4199 zł

iRobot Roomba i7+ (ze stacją Clean Base) - 5399 zł

Stacja Clean Base będzie niebawem dostępna jako osobne akcesorium do modelu Roomba i7.