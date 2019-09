Samsung wprowadza na polski rynek oczyszczacze powietrza

Nasz kraj jest pierwszym europejskim rynkiem, na którym Samsung wprowadza do sprzedaży oczyszczacze powietrza.

Zdjęcie Samsung AX5500K /materiały prasowe

Polska jest w czołówce europejskich krajów pod względem największego zanieczyszczenia powietrza. 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej znajduje się w naszym kraju.* Zanieczyszczone powietrze przenika do naszych domów, gdzie spędzamy najwięcej czasu, dlatego powinniśmy zadbać o jego stan. Substancje zawarte w środkach czystości, aerozolach lub materiałach wykończeniowych także wpływają negatywnie na jakość powietrza wewnątrz, dlatego może ono być dużo bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz. Często niezauważalne dla oka zanieczyszczenia, stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia dzieci i dorosłych.

Do sprzedaży trafi pięć modeli oczyszczaczy o różnych wymiarach, zasięgach i mocach, dostosowanych do różnej wielkości pomieszczeń. Oczyszczacze marki Samsung wyposażone są w szereg funkcji ułatwiających szybkie i skuteczne zadbanie o jakość powietrza w domu. Usuwają aż do 99,97% zanieczyszczeń. Każdy z nich posiada 3 filtry: wstępny, który zatrzymuje m.in. kurz i sierść, filtr węglowy eliminujący przykre zapachy i gazy oraz filtr HEPA13, wyłapujący cząsteczki wchodzące w skład smogu PM1,0; PM2,5 oraz PM10, walczy z alergenami, bakteriami i roztoczami. Wybrane modele urządzeń wyposażone są w numeryczny wskaźnik zanieczyszczeń, a także w czujnik gazu i pyłu. Urządzenie powiadomi nas również, kiedy nadejdzie czas na wymianę filtra. 4-kolorowy wyświetlacz informuje o stanie jakości powietrza.

Zaprezentowane modele



Model AX90R7080WD o mocy 90W stworzony jest do dużych pomieszczeń. Jego zasięg to aż 90 m2. Dzięki 3-kierunkowemu przepływowi powietrza, pomieszczenie oczyszczane jest znacznie szybciej. Aby mieć pewność, że nasze mieszkanie oczyszczane jest na bieżąco, możemy sprawdzić informację o stężeniu cząsteczek PM1,0; PM2,5 i PM10 na numerycznym wyświetlaczu. Oczyszczaczem można sterować za pomocą aplikacji SmartThings,np. zdalnie włączyć, wyłączyć czy sprawdzić stan powietrza w danej chwili w naszym domu.

Na mniejszych powierzchniach (60 m2 i 40 m2) sprawdzi się model AX60R5080WD z kółkami umożliwiającymi łatwe przemieszczanie oraz model AX40R3030WM z uchwytem. Pierwszy z nich posiada numeryczny wyświetlacz na bieżąco informujący o stężeniu cząsteczek PM1,0; PM2,5 i PM10. Urządzenie można połączyć z aplikacją SmartThings i zdalnie zarządzać jego funkcjami. Drugi model, oprócz oczyszczania powietrza, umożliwia także stworzenie przytulnej atmosfery w domu. Wszystko za sprawą dużej powierzchni 4-kolorowego wyświetlacza, który emituje światło w różnych kolorach, zmieniających się w zależności od jakości powietrza w pomieszczeniu.

Najmniejszy model AX34R3030WW pracuje cicho, na poziomie osiągającym nawet 45 dB, dlatego nie będzie powodowało uciążliwego hałasu na niewielkim metrażu. Oczyszczacz, tak samo jak, pozostałe modele wyłapuje z powietrza nawet 99,97% cząsteczek o wielkości od 0,3 mikrometra.

Model Cube, AX47R9080SS ma minimalistyczny designem. Oczyszczacz ma formę sześcianu oraz ciemny kolor. Urządzenia Cube można łączyć ze sobą poprzez postawienie jednego na drugim i tym samym podwoić powierzchnię oczyszczania aż do 94m2. Po połączeniu urządzeń wystarczy jeden kabel zasilający. Również jeden wyświetlacz wystarczy do obsługi połączonych ze sobą urządzeń. Do połączenia urządzeń wystarczy jeden kabel zasilający. Obsługa połączonych ze sobą modeli możliwa jest również z poziomu jednego wyświetlacza.

Ponadto wszystkie modele wyposażone są w czujnik gazów, czujnik pyłu, blokadę rodzicielską oraz wskaźnik zużycia filtra. Oczyszczacze marki Samsung są wyjątkowo ciche. Wybierając tryb nocny urządzenia pracują z natężeniem nawet 18 dB, a wyświetlacz jest wyłączony. Dzięki temu oczyszczacze powietrza Samsung sprawdzą się doskonale także w sypialni czy pokoju dziecka, dbając o zdrowy oraz spokojny sen młodszych i starszych domowników.

Możliwe jest również ustawienie trzech prędkości wentylatora oraz wybór trybu automatycznego lub nocnego. Wybrane modele mają moduł wi-fi i mogą być sterowane zdalnie za pomocą aplikacji SmartThings na smartfonie.