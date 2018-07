Samsung Family Hub - lodówka z systemem operacyjnym i głośnikami

Dostępna na rynku lodówka marki Samsung, która oprócz robienia tego, co jest zadaniem lodówki, może w gruncie rzeczy - za sprawą systemu operacyjnego Tizen OS i ekranu dotykowego - pełnić inteligentne centrum dowodzenia dla wielu smart-urządzeń w naszym domu. Ma nawet... wbudowane głośniki.

Zdjęcie Samsung Family Hub /materiały prasowe

Choć duży, 21,5-calowy ekran na głównych drzwiach lodówki w pierwszej chwili kojarzy się z telewizorem, potrafi on zdecydowanie więcej. Producent tworząc Family Hub, dał użytkownikom możliwość podglądu jego wnętrza przez zamknięte drzwi, a nawet wtedy, gdy są z dala od domu. Dzięki rozwiązaniu View Inside i wbudowanym wewnątrz urządzenia aparatom możemy sprawdzić na wyświetlaczu smartfona lub ekranie chłodziarki, co jest w środku. Dzięki temu, będąc na zakupach, można w dowolnym momencie upewnić się, co jest w lodówce i nie ryzykować niepotrzebnych zakupów. Producent zaproponował też użytkownikom aplikację Allrecipes, która oferuje wiele pomysłów na różnorodne potrawy, a także dostęp w aplikacji Club des Chefs do wyjątkowych przepisów mistrzów kuchni, nagradzanych gwiazdkami Michelin.

Centrum świata inteligentnych rzeczy

Z lodówką można połączyć nawet do 10 smartfonów lub tabletów, by umożliwić sprawną wymianę informacji pomiędzy domownikami. Zamieszczony na drzwiach ekran dotykowy staje się funkcjonalną platformą komunikacyjną, pozwalającą tworzyć i udostępniać kalendarz Google czy Outlook, pisać notatki zdalnie lub bezpośrednio na ekranie lodówki, wymieniać wiadomości i zdjęcia, a nawet stworzone na tablecie rysunki dzieci. Od teraz nie trzeba już szukać długopisu i notesu w szufladach, czy specjalnie drukować zdjęcia - wystarczy napisać informację palcem na ekranie lub przesłać plik ze smartfona. By komunikaty były bardziej czytelne i osobiste, domownicy mogą stworzyć swoje awatary przypisywane do każdego użytkownika.

Dodatkowa zakładka ekranu Family Hub pozwala ustawić indywidualne hasło i zablokować korzystanie z poszczególnych aplikacji. Ekran daje też duże możliwości personalizacji. Do wyboru jest wiele dostosowanych do urządzenia aplikacji, m.in. VOD, Spotify, Tuneln, Player, Nespresso, Legimi, Pinterest czy nawet Uber, które są zainstalowane w urządzeniu i wystarczy tylko wybrać te, z których chcemy korzystać.

Family Hub łączy się nie tylko ze smartfonem, ale też z innymi urządzeniami AGD wyposażonymi w modem Wi-Fi (pasmo 2,4GHz). Dzięki aplikacji SmartThings, zainstalowanej w lodówce Family Hub, można kontrolować pozostałe urządzenia w domu. Aplikacja sprawnie łączy lodówkę z innymi inteligentnymi urządzeniami firmy Samsung, takimi jak pralki, piekarniki, płyty indukcyjne czy telewizory. Jest to także możliwe z urządzeniami innych producentów za pośrednictwem Wi-Fi

Ekran Family Hub posiada wbudowany sensor, który monitoruje czy ktoś jest obecny przed ekranem czy nie. Jeśli przed ekranem nie ma nikogo, urządzenie wyłącza wyświetlacz. Dla przykładu dwudrzwiowy Family Hub RS68N8941SL posiada klasę energetyczną A++, co przekłada się na roczne średnie zużycie energii na poziomie 382 kWh.

Zdjęcie 21,5-calowy ekran / materiały prasowe

Lodówka ma wbudowane głośniki o mocy 10W, pozwalają ona na słuchanie muzyki w aplikacjach i serwisach streamingowych, odtwarzanie filmów i seriali, korzystanie z funkcjonalnych aplikacji, przeglądanie stron internetowych, a także oglądanie programów wyświetlanych na Samsung Smart TV. Producent zadbał również o możliwość podłączenia głośników zewnętrznych, które wyposażone są w funkcję Bluetooth.

A do tego, funkcja lodówki

Mówiąc o Family Hub nie można pominąć podstawowej funkcji lodówki, jaką jest przechowywanie żywności. Dzięki ekranowi dotykowemu z łatwością można sterować ustawieniami chłodzenia dla poszczególnych stref urządzenia i na jednym ekranie znaleźć wszystkie informacje dotyczące pracy lodówki. Dodatkowo Technologia No Frost zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza, by niwelować wilgoć, która prowadzi do powstawania szronu. Strefa FlexZone daje natomiast możliwość dostosowania temperatury w zależności od rodzaju przechowywanej w niej żywności. Do wyboru są cztery tryby w zakresie temperatur od 2 ˚C do -23 ˚C. Funkcje Metal Cooling i Triple Cooling pozwalają odpowiednio zapewnić większą stabilność temperatury wewnętrznej i szybszy powrót do ustawionej temperatury po otwarciu drzwi oraz dłuższą świeżość przechowywanych produktów, zapewniając nieprzenikanie się zapachów. Lodówka wyposażona została także w kostkarkę, która jest w stanie wyprodukować nawet do 2,4 kg lodu na dobę.

Lodówki Family Hub dostępne są w modelach o pojemnościach od 356 do 593 litrów. Do wyboru są modele w kolorze stali nierdzewnej oraz stali nierdzewnej szczotkowanej.