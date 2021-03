Rosyjscy naukowcy z Instytutu Zintegrowanego Bezpieczeństwa i Aparatury Specjalnej twierdzą, iż sprzęty AGD mogą skutecznie śledzić użytkownika – donosi serwis "Rzeczpospolita".

Sprzęt AGD może łatwo pobierać wrażliwe dane

Według Rosjan, największym zagrożeniem mają być urządzenia gospodarstwa domowego z możliwością podłączenia ich do internetu - donosi serwis Cyfrowa RP. Eksperci przyjrzeli się poszczególnym urządzeniom, które mogą być wykorzystywane do pobierania wrażliwych danych osobowych. Na liście znalazły się takie sprzęty, jak routery Wi-Fi, punkty dostępowe, lodówki, ekspresy do kawy, multicooker, piekarniki, roboty sprzątające czy też nawet słuchawki bezprzewodowe.

Mało która z osób myśli, iż inteligentne sprzęty są w stanie tak łatwo pobierać dane, jak ma to miejsce chociażby w przypadku smartfona czy też komputera. Rosjanie podkreślają, że inteligentne sprzęty mogą zbierać dane w sposób pasywny - zaczynając od identyfikacji użytkownika, a kończąc na materiałach, z których uszyte jest jego ubranie.

Popularność sprzętów typu internet of things będzie rosła wraz z czasem. Urządzenia z dopiskiem "smart" są coraz chętniej kupowane na świecie - także w Polsce. Tego trendu nie da się już zatrzymać.

