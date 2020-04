​Robot sprzątający Hykker Navi Space z Wi-Fi w Biedronce

W czwartek, 2 kwietnia, w sklepach sieci Biedronka debiutuje nowy robot sprzątający - Navi Space marki Hykker. Urządzenie to automatyczny, samojezdny odkurzacz posiadający szereg rozwiązań pomagających w sprzątaniu.

Zdjęcie Navi Space /materiały prasowe

Robot sprząta samemu, ale możliwe jest zdalne jego sterowanie za sprawą aplikacji Hykker Smart Home,. Istnieje także możliwość kierowania robotem za pomocą pilota dołączonego do zestawu. Działanie urządzenia wspiera funkcja planowania sprzątania, trybów pracy i bieżącego podglądu miejsca odkurzania (urządzenie wysyła na smartfon alerty np. o rozpoczęciu pracy w ramach kalendarza).

Robot został wyposażony w żyroskop oraz system "2D Navi Space" dlatego mapowanie przestrzeni odbywa się w czasie rzeczywistym. Sprzętjest w stanie pokonać wzniesienia o kącie nachylenia do 25 proc. oraz przeszkody sięgające do 15 mm.

Użytkownik ma do dyspozycji cztery programy sprzątające. W "Automatycznym" - robot sam analizuje pomieszczenia, po których się porusza dobierając samodzielnie odpowiednie parametry sprzątania. W trybie "pomieszczenie" odkurzacz skupia się na jednym pomieszczeniu natomiast w trybie "krawędziowym" jeszcze bardziej zwraca uwagę na sprzątanie narożników i powierzchni przykrwędziowych.

Czwarty tryb to "czyszczenie punktowe", które polega na tym, że urządzenie zaczyna sprzątanie w ustalonym punkcie i spiralnym ruchem zatacza coraz szersze kręgi odkurzanej powierzchni.

Zdjęcie Navi Space wykrywa przeszkody na swojej drodze / materiały prasowe

Istnieje możliwość regulacji mocy odkurzania. Robot może sprzątać w trybie "eco", "normalnym" jak i "turbo". Poszczególne tryby różnią się siłą ssącą oraz ilością obrotów szczotek sprzątających. Głośność pracy robota utrzymuje się na poziomie do 65 dB.

Navi Space wyposażony jest w akumulator litowo-jonowy o pojemności 2000 mAh, co zapewnia do 100 minut ciągłej pracy - tak twierdzi producent. W zestawie z robotem znajdują się: baza ładująca, zasilacz, zbiornik na kurz 0,6 l, narzędzie do czyszczenia oraz pilot sterujący z bateriami.

Nasze testy Navi Space z Wi-Fi już trwają - niebawem opublikujemy dłuższy materiał o robocie sprzątającym.

Inteligentny robot sprzątający Navi Space z Wi-Fi dostępny będzie w ofercie sklepów sieci Biedronka w Polsce, w cenie 449 zł. Od 2 do 15 kwietnia br. lub do wyczerpania zapasów.

Hykker Navi Space Nazwa Robot sprzątający NaviSpace Model SE-2092 Numer partii 201912 Pojemność zbiornika 0,6 l Filtr filtr EPA11 Sensory Schodów i przeszkód Dodatkowe Żyroskop Próg Do 15 mm Wzniesienia Do 25% Tryby pracy 4 Prędkość 25 cm/sek Głośność Do 65 dB Sterowanie Pilot na podczerwień, aplikacja HYKKER SMART HOME na smartfonie lub tablecie z systemem Android 5.0 lub wyższym Komunikacja Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz Akumulator 14.4 V 2000 mAh Parametry wej. zasilacza sieciowego / bazy ładującej 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,4 A maks. Parametry wyj. zasilacza sieciowego / bazy ładującej 19 V 600 mA Czas ładowania 4h Czas pracy Do 100 min. (80 min. + powrót do bazy maks. 20 min.) Wymiary 330 x 76 mm Waga 2700 g