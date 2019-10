​RoboJet Focus - hybrydowy robot sprzątający

RoboJet Focus to hybrydowy robot sprzątający. Nie dość, że posprząta kurze, to jeszcze umyje podłogę.

Zdjęcie ​RoboJet Focus /materiały prasowe

Inteligentny robot sprzątający RoboJet Focus wyposażony został w technologię VSLAM (ang. Visual Simultaneos Localization And Mapping), która sprawia, że pojazd wie, gdzie skończył sprzątanie, aby po naładowaniu akumulatora móc później powrócić do tego miejsca i kontynuować pracę.



Dzięki kamerze o szerokim kącie widzenia i wysokiej rozdzielczości RoboJet Focus łapie "focus" na miejsce sprzątania, pokrywając swoim wzrokiem aż 99 proc. przestrzeni, jednocześnie ucząc się jej rozkładu z każdym kolejnym sprzątaniem. Dzięki aplikacji mobilnej samodzielnie wskażesz mu strefy do posprzątania i miejsca, do których nie będzie miał wstępu. Koniec z wirtualnymi ścianami czy taśmami magnetycznymi. Teraz robot sprzątający sam będzie wiedział, gdzie może, a gdzie nie może wjechać.



RoboJet Focus mierzy 7,5 cm, dzięki czemu niestraszne mu ciasne zakamarki pod meblami oraz krawędzie ścian i rogi. Jest to najniższy robot odkurzający ze zintegrowaną kamerą skanującą na rynku! Jego silnik pracuje na jednym z 3 poziomów, zapewniając 2500 Pa ssania. Jednocześnie pozwalając użytkownikowi dostosować prędkość sprzątania do warunków panujących w mieszkaniu.

Duże koła zapewnią optymalną trakcję, która pozwoli pokonać robotowi "ciężki teren" oraz progi o wysokości do 1,8 cm. Niezależnie od obrotów silnika czy trudów sprzątania, Focus gwarantuje komfort podróżowania po domowych kątach, zapewniając niską emisję decybeli (ok. 55 dB) i wysoką kulturę pracy.



RoboJet Focus to pełnoprawna hybryda. Robot wyposażony jest w pojemny bagażnik, w którym zmieści aż 600 ml zgromadzonego kurzu oraz wymienny zbiornik hybrydowy mieszczący 370 ml wody i 300 ml kurzu. To oraz pojemny akumulator Li-Ion o pojemności 3200 mAh pozwolą mu na swobodną jazdę po domowych nawierzchniach i sprzątanie do 150 m2 na jednym cyklu ładowania.



Produkt jest dostępny w sugerowanej cenie 1790 zł.