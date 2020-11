Do powszechnej sprzedaży oraz do sieci sklepów Biedronka trafił Odkurzacz antybakteryjny UV Hoffen, nieduże urządzenie mające pomóc w sprzątaniu mieszkania. Co potrafi ten gadżet i ile kosztuje?

Zdjęcie Odkurzacz antybakteryjny UV Hoffen - /materiały prasowe

Odkurzacz antybakteryjny UV Hoffen pracuje z maksymalną mocą 300 W. Dodatkowo odkurzacz wyposażony jest w płytę wibracyjną, która przyspiesza czyszczenie powierzchni przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej skuteczności sprzątania.

Reklama

Urządzenie zostało wyposażone w filtr EPA 11 (Efficiency Particulate Air 11), który eliminuje zanieczyszczenia powietrza z efektywnością na poziomie do 95 proc. - twierdzi producent.

Ponadto, produkt wyposażony jest w lampę UV-C, która usuwa większość bakterii, roztoczy, wirusów i grzybów. Odkurzacz ma przewód o zasięgu czterech m i specjalnie wyprofilowaną rączkę.

Na rynku znajdziemy modele w kolorze czerń i biel. Producentem urządzenia jest polska firma MPTech.

Zdjęcie Odkurzacz antybakteryjny UV Hoffen - / materiały prasowe

Produkt przeszedł weryfikację jakości, funkcjonalności i łatwości obsługi niezależnej instytucji badawczej DEKRA, uzyskując specjalny certyfikat - poinformował nas producent.

Sugerowana cena wynosi 149 zł. Sprzęt sprzedawany jest 3 grudnia br. lub do wyczerpania zapasów.

Odkurzacz antybakteryjny UV marki Hoffen Urządzenie: ODKURZACZ ANTYBAKTERYJNY UV Model: AD-3392 Numer partii: 202002 Zasilanie: 220-240 V, 50-60 Hz Maks. moc: 300 W Siła ssąca: 8 Kpa Pojemność worka: 0,15 l Długość przewodu: 4 m Filtr: EPA 11