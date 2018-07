Nowe klimatyzatory Electrolux

Upalne temperatury potrafią nam dać się we znaki. Na szczęście z pomocą przychodzi nowoczesna technologia, która pozwala nie tylko na ochłodzenie powietrza, ale także na poprawę jego jakości. Taką funkcję posiadają klimatyzatory Electrolux.

Zdjęcie Electrolux AirFlower EXP26V578HW /materiały prasowe

Marka Electrolux za cel stawia sobie stworzenie zdrowego domu dla swoich konsumentów. Dlatego nowoczesne urządzenia klimatyzacyjne poza ochłodzeniem powietrza, są w stanie także poprawić jego jakość. Klimatyzator OptiBreeze X3 został wyposażony w system PureO₂, który oczyszcza powietrze. System ten eliminuje 99 proc. bakterii i zatrzymuje pleśnie, alergeny i wirusy. Równie dobrze radzi sobie także z nieprzyjemnymi zapachami i dymem tytoniowym. W ten sposób możemy jednocześnie cieszyć się chłodnym i czystszym powietrzem.



Ustawienie optymalnej temperatury w domu często wymaga sporo trudu. Kiedy po powrocie z pracy włączymy klimatyzację, musi minąć trochę czasu, zanim uzyskamy idealnie chłodne powietrze. Dlatego dobrym rozwiązaniem wydaje się być zdalne sterowanie urządzeniem. Sterownik CONTROLBOXWIFI umożliwia ustawienia czasu działania klimatyzatora oraz odpowiedniej temperatury z poziomu smartfona. Pozwala to na monitorowanie i regulowanie pracy nawiewu w poszczególnych pokojach. Wystarczy podłączyć urządzenie do zasilania i routera Wi-Fi, aby było gotowe do działania. Nie potrzeba żadnej karty SIM, ponieważ ControlBox wykorzystuje dostępny sygnał Wi-Fi do połączenia z aplikacją w smartfonie.



Klimatyzatory to urządzenia, które dla maksymalizacji efektywności pracy, powinny być włączone niemal nieustanie. Dlatego bardzo ważna jest ich cicha praca, a także energooszczędność. Jednostka wewnętrzna klimatyzatora Electrolux OptiBreeze X3 emituje dźwięki o maksymalnym poziomie głośności od 21 dB do 25 dB, w zależności od wybranej wersji. Dzięki temu, można spokojnie spać, nawet kiedy urządzenie jest włączone przez całą noc. Co więcej, model ten odznacza się wysoką klasą energetyczną A++ funkcji chłodzenia i A+ funkcji ogrzewania. Dodatkowo, jest przyjazny dla środowiska - gaz R32 ogranicza potencjał tworzenia efektu cieplarnianego o 72 proc. w porównaniu ze standardowym czynnikiem chłodniczym R410a, pomagając tym samym w walce ze zmianami klimatycznymi.



Klimatyzatory przenośne mają także wielu zwolenników. W przypadku kiedy chcemy ochłodzić powietrze w kilku pomieszczeniach, takie urządzenia sprawdzą się idealnie. Klimatyzator AirFlower EXP26V578HW marki Electrolux cechuje innowacyjny design i wysoka skuteczność działania. Dzięki cylindrycznemu kształtowi i owalnej konstrukcji, specjalny system AirSurround zapewnia równomierny przepływ powietrza, które zamiast płynąc w jednym kierunku, jest kierowane spiralnym strumieniem w górę, skąd opada i ponownie dostaje się do urządzenia. Model AirFlower jest także jednym z najszybszych w instalacji przenośnych klimatyzatorów dostępnych na rynku - dołączony zestaw WindowKit umożliwia zamontowanie rury wydechowej w ciągu zaledwie 30 sekund.