IFA 2019: Nowe urządzenia AGD Hoover

Firma zaprezentowała na targach IFA 2019 dwa zupełnie urządzenia.

Zdjęcie Nowy odkurzacz bezprzewodowy Hoover /materiały prasowe

Pierwsze z nich to pralka H-WASH 500, która jest w stanie sprostać wszelkim potrzebom, dzięki kompletnemu programowi pielęgnacji i bezszczotkowemu silnikowi inwerterowemu, który przyspiesza pranie i gwarantuje najwyższą wydajność na rynku. Dzięki funkcji Care Dose nie trzeba pamiętać o uzupełnianiu detergentu. System dostosuje jego ilość dokładnie do stopnia zabrudzenia i wielkości prania.

Kolejne urządzenie to ekologiczna suszarka H-DRY 500. Sprzęt wyróżnia możliwość wyboru ECO-Programów, a także bardzo niski poziom emisji hałasu, dzięki systemowi Silent Drum. Ekologiczne funkcje uzupełnia Aquavision, czyli system, który pozwala na ponowne wykorzystanie wody zebranej na koniec cyklu.



Hoover H-FREE 500 to z kolei bohaterem w kategorii małe AGD. Jest to nowe urządzenie ze znanej już i wielokrotnie nagradzanej serii odkurzaczy H-FREE. Hoover H-Free 500 to multifunkcyjne urządzenie (odkurzacz pionowy i ręczny w jednym), które po złożeniu mierzy zaledwie 69 cm. H-Free 500 został wyposażony w akcesoria do czyszczenia wszystkich powierzchni, zarówno w domu, jak i w samochodzie. Dzięki miniturboszczotce można skutecznie pozbyć się sierści zwierząt z dywanów, kanap i innych powierzchni. Odkurzacz wyróżnia także łączność Wi-Fi. Za pomocą aplikacji Hoover Wizard można uzyskiwać informacje dotyczące m.in. poziomu naładowania baterii, czy konieczności wyczyszczenia filtra. Ponadto bezszczotkowy, kompaktowy silnik H-Lab zapewnia wyjątkową wydajność urządzenia.



Producent zaprezentował także piekarnik H-KEEPHEAT, pierwsze i jedyne urządzenie, które piecze i jednocześnie przechowuje potrawy - gotowe do serwowania. Wbudowana, bogata książka kulinarna i ponad 20 automatycznych programów pieczenia pozwalają przygotować potrawy raz - na cały tydzień. Nowy piekarnik umożliwia nawet wolne pieczenie w niskiej temperaturze (70-100°) i próżniowe pieczenie sous-vide, które pozwala zachować jeszcze więcej wartości odżywczych i aromatu.

Wyjątkową cechą piekarników H-KEEPHEAT jest możliwość przechowywania potraw nawet do 14 dni - w temperaturze 63° - 70°C, tak aby były gotowe do podania bez konieczności ich podgrzewania. Opatentowana technologia gwarantuje niezmiennie wysokie walory odżywcze i smakowe. Podwójna, dzielona komora pieczenia umożliwia jednoczesne przechowywanie przygotowanych wcześniej potraw i pieczenie nowych, jeśli zajdzie taka potrzeba. Urządzenie można obsługiwać za pomocą intuicyjnego, tekstowego panelu dotykowego (w języku polskim) lub za pomocą mobilnej aplikacji Hoover Wizard.