IFA 2019: Nowe sprzęty AGD Candy

Firma Candy zaprezentowała na targach IFA 2019 inteligentne i funkcjonale urządzenia AGD. Szczególnie ciekawie prezentują się pralki i suszarki RapidO.

Zdjęcie Candy RapidO /materiały prasowe

Doświadczenie firmy Candy w zakresie pralnictwa, w połączeniu z funkcjami smart, doprowadziło do opracowania wyjątkowych urządzeń - pralki i suszarki RapidO. Urządzenia wyróżnia elegancki, nowoczesny design, ale także bardzo wygodna obsługa. Wyższy i większy otwór drzwiowy ułatwia załadunek i wyjmowanie odzieży z bębna. Z myślą o oszczędności czasu użytkownika, RapidO stawia na szybkie i skuteczne pranie - posiada aż 9 szybkich programów.

Serię wyróżnia inteligentna funkcja Snap & Wash. Wystarczy zrobić zdjęcie prania za pomocą smartfona, a aplikacja Candy simply-Fi dobierze odpowiedni program, tak aby uzyskać najlepsze efekty w najkrótszym czasie. Dzięki wykorzystaniu Sztucznej Inteligencji, aplikacja jest w stanie rozpoznać pranie - wyróżnić kolory oraz gabaryty, a następnie zasugerować rozwiązanie dostosowane do potrzeb użytkownika.



Atrakcyjną nowością w produktach do gotowania jest piekarnik parowy Smart Steam Wi-Fi. Urządzenie charakteryzuje się łatwością użytkowania oraz szerokim zestawem funkcji, z których można korzystać za pośrednictwem aplikacji Candy simply-Fi (aplikacja jest kompatybilna z produktami Candy z różnych kategorii). Dzięki temu uzyskamy dostęp do ponad 200 dedykowanych przepisów, obsługi głosowej oraz możliwości zdalnego sterowania i monitorowania stanu technicznego urządzenia. Ponadto funkcja pary sprawi, że potrawy i wypieki będą o wiele smaczniejsze - soczyste w środku i chrupkie na zewnątrz.

Firma Candy zaprezentowała również lodówkę Convivio. Urządzenie wyróżnia się unikalnymi, podwójnymi drzwiami oraz górną powierzchnią, którą można wykorzystywać jako lodówkę lub zamrażarkę. Przestrzeń daje możliwość ustawienia 5 różnych temperatur, od -20°C do +5°C. FunkcjaSuper Freezing (-20°C) została zaprojektowana w celu osiągnięcia najniższych temperatur i przyspieszenia chłodzenia - jest idealna do produkcji lodu. Ponadto Convivio oferuje również możliwość wykorzystania funkcji dodatkowej lodówki (+5°C).



Pięć funkcji Candy Convivio uzupełniają: tradycyjny zamrażalnik (-18°C) do codziennego użytku, funkcja łagodnego zamrażania (-14°C), idealna do sorbetów i lodów oraz zamrażalnik typu Ready-To-Serve (-8°C), który doskonale spełnia potrzeby tych, którzy czekają na przybycie gości, utrzymując jedzenie, takie jak lody, ciasta i napoje we właściwej temperaturze.