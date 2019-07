Hoover H-FREE 700 - nowy bezprzewodowy odkurzacz

Firma Hoover wprowadza na polski rynek nowy, wielofunkcyjny odkurzacz H-FREE 700, zapewniający wyjątkowe doświadczenie czyszczenia każdej powierzchni.

Zdjęcie Hoover H-FREE 700 /materiały prasowe

Hoover H-FREE 700 to wielofunkcyjny odkurzacz, który jest w stanie pracować przez 35 minut, bez konieczności ładowania. Urządzenie jest niezwykle lekkie, ciche, zwrotne oraz łatwe w użytkowaniu i ma akumulator litowy o mocy 22 V.

Reklama

Hoover H-FREE 700 obdarzono technologią HSpin-Core z systemem separacji, która sprawia, że zabrudzenia nie osadzają się wokół modułu separacyjnego, lecz znajdują się na dnie zbiornika. Funkcja ta ułatwia opróżnianie pojemnika (o pojemności 0,7 l), bez wchodzenia w kontakt z kurzem. Ponadto urządzenie zostało wyposażone w filtr z dodatkiem antyalergicznych jonów srebra.



Model H-FREE 700 posiada tryb pracy ciągłej oraz możliwość włączenia/wyłączenia obrotowej szczotki. Większą efektywność sprzątania zapewnia szczelinówka zintegrowana z odkurzaczem. Lampy LED pokazujące poziom naładowania akumulatora, znajdują się również na dyszy odkurzacza.

Do zestawu dołączono też specjalne ssawki, przeznaczone m.in. do pozbywania się kurzu ze wszystkich zakamarków mieszkania, sierści zwierząt, a także czyszczenia tapicerki samochodowej. Nakładka "Deep Care" to idealne rozwiązanie do posadzek twardych oraz delikatnych powierzchni, np. parkietów, natomiast "Intense Floor" umożliwia uzyskanie nadzwyczajnych wyników na posadzkach twardych i dywanach. Czas pełnego ładowania baterii akumulatora wynosi 5 godzin. Urządzenie można wygodnie powiesić na ścianie dzięki specjalnemu uchwytowi.

Nowe, bezprzewodowe odkurzacze Hoover H-FREE 700 są dostępne w sprzedaży w atrakcyjnych cenach od 799 zł w sklepach Alto, Komputronik i Empik.