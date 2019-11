Emma - nawilżacz, który można ze sobą zabrać

Emma, mały nawilżacz Stadler Form, pojawił się w oficjalnej ofercie polskiego dystrybutora marki – firmy DLF. Emma jest lekka i kompaktowa, więc łatwo ją przenieść i przyda się podczas podróży.

Zdjęcie Emma firmy Stadler Form /materiały prasowe

Dziennie wdychamy do 12 000 litrów powietrza. To równowartość 1/4 powietrza wewnątrz balonu wprawianego w ruch gorącym powietrzem. To pokazuje. jak ważna jest odpowiednia jego jakość. Emma firmy Stadler Form ma pomoc w walce z suchym powietrzem.

Reklama

Emma ma rozmiar niewielkiej butelki na wodę połączonej z czymś na kształt mydelniczki. Napełniamy pojemnik zimną wodą, a potem do urządzenia podłączamy zasilanie. Gadżet korzysta z USB-C (kabel z ładowarką w zestawie). Dwa różne ustawienia pozwalają dostosować wydajność nawilżania do potrzeb. Na niższym ustawieniu jest cicha i idealna do sypialni. Jej diody LED mogą być przygaszone lub całkowicie niewidoczne. W pudełku z urządzeniem znajdziemy poręczny woreczek podróżny, który ułatwi zabranie jej do walizki nawet podczas dalekich eskapad.

Nawilżacz można podłączyć to powerbanka, używając go nawet bez dostępu do gniazdka.



Zdjęcie Emma firmy Stadler Form / materiały prasowe

Za projekt tego nawilżacza marki Stadler Form odpowiadają szwajcarscy projektanci - Fabian Bernhard i Thomas Burkard.

Sugerowana cena detaliczna to 249 złotych. Emma jest dostępna w kolorze czarnym lub białym.

Zdjęcie Nawilżacz w woreczku podróżnym / materiały prasowe