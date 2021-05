Czołowe amerykańskie agencje bezpieczeństwa zwracają uwagę na coraz większy problem z sieciami 5G. Okazuje się, ze niektóre kraje mogą wpływać na standardy komunikacji w celu zwiększenia swojej przewagi technologicznej.

Reklama

Zdjęcie . /123RF/PICSEL

Organy ustanawiające standardy dla technologii 5G mają być bardzo podatne na "nadmierny wpływ" ze strony wybranych krajów. Stany Zjednoczone i eksperci z USA zwracają uwagę na to, iż niektóre państwa chcą zastrzec konkretne technologie i ograniczyć ich przyszłą interoperacyjność - tak ważną w przypadku sieci 5G. Informacje tego typu zostały udostępnione w raporcie Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, która przygotowała go przy współpracy z amerykańską Agencją ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Infrastruktury. Co prawda nikt w raporcie nie wymienia personalnie Chin, jednak można się spodziewać, że to właśnie Państwo Środka jest głównym podmiotem, w którego stronę kierują oczy Amerykanie.

Reklama

W ostatnich miesiącach Chińczycy mieli wręcz zasypać międzynarodowe organy regulujące standardy sieci 5G swoimi dokumentami. Czym zajmują się tego typu organizacje?

Internet Engineering Task Force oraz International Telecommunication Union dbają o standardy techniczne oraz środki kontroli bezpieczeństwa, które mają wpływ na projektowanie i architekturę powstających sieci. Dzięki temu państwa mogą być pewne, że nikt nie wykorzysta przewagi technologicznej i patentów, a same rozwiązania będą rozwijane w sposób sprawiedliwy. Amerykański raport podkreśla, iż rozwój sieci 5G i jej wdrażanie w wielu regionach świata musi być otwarty, przejrzysty i oparty na wspólnym celu.

Według serwisu Nikkei, Chińczycy próbują kształtować standardy sieci bezprzewodowych 5G na swoją korzyść, zalewając organizacje regulujące toną dokumentów oraz proponując multum standardów technicznych. USA jest zaniepokojone tą sytuacją i chce zwrócić na nią uwagę.

Zdjęcie . / AFP

To kolejny krok po sankcjach nałożonych na amerykańskie Huawei. W ostatnich latach Amerykanie wpisali chińską markę na czarną listę Departamentu Handlu i wielokrotnie podkreślali swój brak zaufania w stosunku do chińskich technologii 5G.