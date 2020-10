Zgubiono 16 tys. przypadków koronawirusa - wszystko przez błąd w Excelu

Odpowiedni organ nie był w stanie dodać 16 tysięcy przypadków koronawirusa do swojego krajowego systemu monitorowania oraz śledzenia choroby w Wielkiej Brytanii – wszystko przez błąd programu Excel.

Wielkiej Brytanii nie udało się dodać prawie 16 tys. przypadków koronawirusa do swojej krajowej bazy danych. Wszystko to ze względu na problem z działaniem Excela. O sprawie donosi szereg mediów, takich jak The Guardian, Sky News i The Daily Mail. Błąd w Excelu miał powstać, kiedy arkusz wykorzystywany do śledzenia aktywnych przypadków koronawirusa osiągnął maksymalny rozmiar pliku i nie został aktualizowany.

Agencja rządowa, która pomaga nadzorować brytyjską pandemię, Public Health England stwierdziła, iż około 15841 przypadków zostało pominiętych z powodu błędu, ale nie określiła, co spowodowało całą usterkę. Wstępne ustalenia mają jednak wskazywać na ot, iż chodzi o przekroczenie maksymalnego rozmiaru wybranych plików. Rzecznik rządu nie potwierdził ani nie zaprzeczył całej sytuacji.

Według doniesień The Guardian i Sky News, błąd w Excelu powstał, kiedy PHE próbowało zestawić dane z wielu źródeł w formacie plików CSV.