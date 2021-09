Google już w 2015 roku wspominało o projekcie powstania SI, które miałoby poprawiać jakość zdjęć. Firma powróciła do temu w najnowszym wpisie na swoim blogu. Można się w nim dowiedzieć, że nowa technologia polega na generowaniu zdjęć wysokiej jakości przy użyciu modeli dyfuzji.

Pierwszy z algorytmów to Super-Resolution, który jest ćwiczony w tworzeniu wysokiej rozdzielczości zdjęć ze słabej jakości, rozpikselowanych fotografii. W tym celu Google używa wyraźnych obrazów, które specjaliści “psują" zmniejszając ich rozdzielczość, aż będą one całkowicie zamazane. Wtedy do akcji wkracza Super-Resolution, które ma za zadanie doprowadzić zdjęcie do pierwotnego stanu. “Algorytm uczy się jak odwrócić proces, zaczynając od całkowitego zakłócenia i stopniowo je usuwając, by osiągnąć efekt początkowy". - Google pisze na swoim blogu.

Reklama

Zdjęcie Działanie CDM Fot. Google / materiał zewnętrzny



Drugim algorytmem jest CDM, którego zadaniem jest zwiększenie rozmiaru zdjęcia bez pogorszenia jego jakości. W ten sposób możemy uzyskać obraz o rozdzielczości 1024x1024 z pliku 64x64 bez efektu pikselizacji fotografii. Ten algorytm uczył się na bazie danych ImageNet.

Fotografie udostępnione przez Google pokazują, że efekt pracy algorytmów jest w istocie świetny. Firma zapowiada, że zamierza oba algorytmy ulepszać aż do granic możliwości.