Wyczekiwana aktualizacja Windowsa 10 opóźniona

Windows 10 May 2020 Update to kolejna spora aktualizacja popularnego systemu. Niestety z powodu wykrycia poważnego błędu jej wdrożenie zostanie opóźnione.

Zdjęcie Windows 10 May 2020 Update to długo wyczekiwana aktualizacja /123RF/PICSEL

Wyczekiwana aktualizacja systemu Windows miała początkowo zawitać na komputerach użytkowników w najbliższy piątek. Niestety w zabezpieczeniach oprogramowania wykryto krytyczną lukę "zero-day", która może zostać wykorzystana przez hakerów.

Jej załatanie będzie oznaczać niestety kolejne opóźnienie, ale jak twierdzą źródła, problem jest na tyle poważny, że wprowadzenie odpowiednich poprawek jest absolutnym priorytetem.

Jak donoszą pierwsze przecieki, załatana aktualizacja Windows 10 May 2020 Update, trafi do partnerów OEM już 5 maja 2020 roku. Zwykli użytkownicy będą zmuszeni poczekać do 28 maja.