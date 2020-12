WinRAR 6 - najnowsza wersja jest już dostępna

Jeden z najbardziej popularnych programów archiwizujących doczekał się nowej wersji. WinRAR oznaczony numerem 6.0 niesie ze sobą wiele usprawnień, a także nowych funkcji.

Zdjęcie WinRAR 6.0 /materiały prasowe

Aplikacja zadebiutowała niemal 25 lat temu. Od tego czasu stała się jednym z najczęściej pobieranych narzędzi do kompresji i dekompresji plików. Program cechuje się stabilnym działaniem i oferuje wsparcie dla formatu RAR, ale także dla .zip, .tar, .jar, .lzh, .iso i innych. Właśnie zadebiutowała jego najnowsza wersja.

Wśród największych zmian pojawiających się w WinRAR 6.0, warto wymienić m.in. nowy parametr ad2, który umieszcza wyodrębnione pliki bezpośrednio w folderze własnym archiwum. Program posiada teraz także opcje "Ignoruj" i "Ignoruj wszystko", które pozwalają kontynuować przetwarzanie tylko z już odczytaną częścią pliku.

Najnowsza wersja klasycznego narzędzia do archiwizacji usprawnia także prace na wielu archiwach jednocześnie, a także ulepsza wykonywanie zadań na archiwach 7z. Dodaje także funkcje "dodatkowych parametrów", które teraz pozwalają na określenie parametrów linii poleceń WinRAR. Może to być przydatne, jeśli w interfejsie graficznym WinRAR nie ma opcji pasujący do danego parametru.

Najnowsza wersja WinRARa, oznaczona numerem 6.0 jest już dostępna do pobrania ze strony producenta. Wersja testowa programu może być używana maksymalnie przez 40 dni.