Windows jest zagrożony - eksperci przestrzegają przed "koszmarną" luką

Microsoft potwierdził, że znaleziona przez ekspertów do spraw bezpieczeństwa podatnością dnia zerowego o nazwie PrintNightmare rzeczywiście istnieje, zagraża urządzeniu z dowolną wersją systemu Windows i można z jej pomocą zaatakować komputer.

Zdjęcie ​Windows z "koszmarną" podatnością dnia zerowego o nazwie PrintNightmare / 123RF/PICSEL

Znaleziona przez ekspertów podatność dotyczy kodu odpowiedzialnego za wszystkie aspekty drukowania dokumentów. Windows Print Spooler - bo taka jest jego nazwa - uruchamia się wraz z systemem Windows, nieustannie działając w tle - czytamy w serwisie Cnet.

Badacze związani z branżą cyberbezpieczeństwa opublikowali informacje o PrintNightmare 29 czerwca. Jak donosi serwis MalwareBytes, myśleli oni, że podatność została zniwelowana wraz z aktualizacją sytemu z 8 czerwca - jak się jednak miało okazać, Microsoft we wspomnianej aktualizacji załatał inny błąd. Zwyczajowo eksperci publikują informację o niebezpiecznych podatnościach po udostępnieniu łatki, wcześniej kontaktując się z twórcą oprogramowania. Tym razem doszło do nieszczęśliwej pomyłki.

Co można zrobić, aby obronić się przed PrintNightmare, zanim Microsoft opublikuje stosowną aktualizację? Wyłączyć Windows Print Spooler korzystając z interpretera poleceń PowerShell, co w pełni pozbawi nas możliwości drukowania. Druga opcja to zablokowanie zdalnego drukowania z poziomu "Zarządzanie Zasadami Grup" - czytamy w serwisie Cnet.

