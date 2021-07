Firma z Redmond oficjalnie nigdy nie zakomunikował opcji darmowej aktualizacji z Windowsów poprzedzających "Dziesiątkę" do Windowsa 11, ale ponieważ system operacyjny Microsoftu ma bardzo rozbudowany ekosystem - siatka partnerów firmy i producentów sprzętu jest gotowa wyjść naprzeciw potencjalnym potrzebom klientów. Co to oznacza?

Przykładowo Lenovo opublikowało poradnik aktualizacyjny, z którego wynika że aktualizacja z Windowsa 7 do Windowsa 11 będzie możliwa. Warunek? Musimy najpierw sformatować dysk systemowy, a następnie rozpocząć instalację Windowsa 11 korzystając z zewnętrznego źródła - opcja aktualizacji poprzez Windows Update nie istnieje, czytamy w serwisie Gizchina. Również serwis Neowin napisał, że aktualizacja Windows 7, 8 i 8.1 jest możliwa, jeśli tylko dysponujemy odpowiednim sprzętem.

Windows 11 to zmieniony interfejs, modyfikacja Menu Start, rezygnacja z kafelek, nowe tapety i dźwięki, a także szereg dodatkowych funkcji.

Windows 11 - wymagania sprzętowe

· 1 Ghz, 64-bitowy, 2-rdzeniowy procesor

· 4 GB RAM

· 64 GB miejsca na dysku

· Przynajmniej 9-calowy wyświetlacz

· Rozdzielczość minimalna: 1366 na 768 pikseli

· karta kompatybilna z DirectX 12, TPM 2.0

