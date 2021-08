Windows 365 to najnowsza usługa Microsoftu, która oferuje korzystanie z całego systemu operacyjnego w chmurze. Dzięki temu dostęp do plików można mieć z każdego miejsca na świecie. Pandemia zmusiła wiele przedsiębiorstw do pracy zdalnej. Nic zatem dziwnego, że darmowa, próbna subskrypcja pakietu Windows 365 rozeszła się jak świeże bułeczki.

Premiera usługi odbyła się 2 sierpnia i wystarczyła zaledwie doba, by osiągnąć limit subskrypcji okresu próbnego. Z tego też powodu aktualnie nie ma możliwości zapisać się na darmową usługę. Dla osób, które koniecznie chcą z niej skorzystać pozostaje jedynie płatna wersja pakietu. Szczególnie cierpliwi mogą czekać na powiadomienia od Microsoftu podające dostępność darmowego okresu próbnego.

Podobnie jak Microsoft 365, również Windows 365 jest dostępny w formie pakietów, opłacanych abonamentem. Poszczególne opcje różnią się oferowaną przestrzenią i ceną. Najtańszy pakiet za 21,90 euro to 1 procesor wirtualny z 2 GB RAM i 64 GB przestrzeni na pliki. Drugi z kolei zaoferuje 2 procesory wirtualne, 4 GB RAM i 128 GB pamięci za 28,20 euro miesięcznie. Wirtualny system w najwyższej konfiguracji, opartej na 8 procesorach wirtualnych, 32 GB pamięć RAM 512 GB w magazynie, to już wydatek 147 euro miesięcznie.

