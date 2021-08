Bezpłatna aktualizacja do Windows 11 rozpocznie się 5 października i będzie prowadzona etapami. Microsoft chce mieć pewność, że obędzie się bez problemów. Oznacza to, że w pierwszej kolejności aktualizację otrzymają nowe, kwalifikujące się do tego urządzenia. Następnie, w oparciu o modele analityczne, które uwzględniają kwalifikowalność sprzętu, wskaźniki niezawodności, wiek urządzenia i inne czynniki wpływające na proces aktualizacji, będzie ona stopniowo wprowadzana na komputerach znajdujących się już na rynku.

"Przewidujemy, że wszystkie kwalifikujące się urządzenia otrzymają bezpłatną aktualizację do systemu Windows 11 do połowy 2022 roku. Jeśli masz komputer z systemem Windows 10, który kwalifikuje się do uaktualnienia, usługa Windows Update powiadomi cię o jego dostępności. Możesz również sprawdzić, czy system Windows 11 jest gotowy dla twojego urządzenia, wchodząc w Ustawienia > Windows Update i wybierając opcję "Sprawdź aktualizacje" - poinformował Microsoft.

Windows 11 - na jakie nowości można liczyć?



Najistotniejsza wizualna zmiana to nowy interfejs, z Menu Start przypiętym do paska zadań - już bez kafelek. Zamiast tych ostatnich dostaniemy skróty najważniejszych aplikacji, ułożone w bardziej przejrzysty sposób. Każdy dźwięk, czcionkę oraz ikonę. Nowe układy, grupy i pulpity w systemie Windows 11 pozwalają na łatwiejszą pracę wielozadaniową i organizację systemu - twierdzi Microsoft. Popularny Eksplorator Windows, sklep Microsoftu oraz inne najczęściej używane programy będą miały odświeżony wygląd pasujący do Windowsa 11.

Wracają widżety - wśród nich Kalendarz, Pogoda czy najnowsze newsy. Widżety mają wykorzystywać "potęgę sztucznej inteligencji" - niestety, firma nie wyjaśniła co ma na myśli.

Windows 11 ma działać szybciej i być bardziej bezpieczny. Microsoft dokonał również pełnej integracji Microsoft Teams z systemem, co oznacza błyskawiczny dostęp do platformy z dolnego paska i pełną synchronizację ze wszystkimi urządzeniami. Pozwala ona na natychmiastowe połączenia tekstowe, czatowe, głosowe lub wideo z dowolną osobą w dowolnym miejscu w systemie Windows, Android i iOS. To rozwiązanie nosi nazwę "Chat" i zastąpi instalowanego w systemie Skype'a.

Nowy system ma również rozwiązana przygotowane dla graczy - kompatybilne urządzenia i odpowiednie gry będą korzystać z technologii HDR-u, tytuły będą wczytywały się szybciej z dysków SSD dzięki opcji Direct Storage, firma zapowiedziała również dalszą integrację z usługą Xbox Game Pass. Sklep Microsoftu umożliwi umieszczanie aplikacji w wersji Win32 .exe oraz .msi.

Windows 11 otwiera nowe możliwości dla programistów i twórców. Udostępniamy sklep Microsoft Store, aby umożliwić większej liczbie programistów i niezależnych producentów oprogramowania (ISV) dodawanie własnych aplikacji i usprawniamy proces tworzenia aplikacji natywnych i internetowych za pomocą nowych narzędzi. Windows 11 został dodatkowo zoptymalizowany pod kątem szybkości, wydajności, obsługi dotykowej, wykorzystania cyfrowego pióra oraz sterowania głosowego.



Windows 11 - czy pójdzie na moim komputerze?



Microsoft niebawem zaoferuje aplikację PC Health Check, dzięki której sprawdzimy, czy sprzęt kwalifikuje się do aktualizacji.



Windows 11 - wymagania sprzętowe·

- 1 Ghz, 64-bitowy, 2-rdzeniowy procesor ·

- 4 GB RAM·

- 64 GB miejsca na dysku·

- Przynajmniej 9-calowy wyświetlacz·

- Rozdzielczość minimalna: 1366 na 768 pikseli·

- Karta kompatybilna z DirectX 12, wsparcie dla sterownika WDDM 2.0

Windows 11 - lista niektórych kompatybilnych komputerów