Windows 11 wystartuje bez aplikacji Androida?

Jedną z ciekawszych funkcji, które zaoferuje Windows 11 jest zdecydowanie możliwość włączenia aplikacji z Androida na Windowsie. Dotychczas konieczne było pobranie zewnętrznego programu np. BlueStacks, by emulować gry z Androida na PC. Rozwiązanie nie było idealne, gdyż częste były problemy z rozdzielczością i sterowaniem. Problem ten ma zażegnać nowa funkcja Windowsa 11. Ta jednak nie będzie dostępna od razu po premierze.

Nie wiadomo jeszcze kiedy dokładnie można spodziewać się nowej funkcji Windowsa 11. Jasne jest, że nie pojawi się ona wraz z premierą systemu operacyjnego. Na szczęście nieco mniej zaawansowany odpowiednik funkcji jest dostępny na Windowsie 10. Program Your Phone jest ograniczony w kwestii różnorodności aplikacji, lecz jest też przedsmakiem tego, co pojawi się w przyszłości dla użytkowników nowego systemu operacyjnego.

Reklama

Oficjalna premiera Windowsa 11 odbędzie się już jutro. Nie oznacza to jednak, że system z marszu trafi na wszystkie urządzenia, które spełniają wymagania systemowe. Microsoft wprowadzi Windowsa 11 falami, w taki sposób, by zminimalizować ryzyko jakichkolwiek błędów. Jako pierwsze dostęp do nowego systemu operacyjnego dostaną fabrycznie nowe urządzenia.