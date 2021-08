Windows 11 wprowadzi zegar z przydatną funkcją

W zeszłym tygodniu Microsoft rozpoczął wprowadzanie aktualizacji niektórych aplikacji. Do tej pory doczekał się jej kalkulator, mail i kalendarz. Teraz ogłoszono, że następny w kolejce jest zegar.

Aplikacja została zmieniona pod względem wizualnym, w taki sposób, by wyglądać nowocześniej i pasować do ogólnego wyglądu systemu. Dużo ciekawsza wydaje się być nowa funkcja, którą wprowadzi aktualizacja. Chodzi o Focus Sessions, działający na zasadzie minutnika. Użytkownik określi czas potrzebny na skupienie i w ciągu jego trwania będzie pracował lub się uczył. Narzędzie ma wspomóc organizację pracy, szczególnie w warunkach domowych.

“Usłyszeliśmy od klientów, że pozostawanie skoncentrowanym i produktywnym jest bardzo wymagające. Też tak uważamy! Z coraz częstszym hybrydowym systemem pracy i nauki, nacisk na cyfrowe zdrowie jeszcze nigdy nie był tak ważny, a nowa funkcja Focus Sessions ma w tym pomóc". - napisał Dave Grochocki na blogu Microsoftu.

Focus Sessions ma być zintegrowane ze Spotify, by pomóc znaleźć idealną ścieżkę audio dla pełnego skupienia. Funkcja zaoferuje także możliwość tworzenia i akceptowania zadań z własnej listy Microsoft To Do. Motywacją do wykonywania obowiązków ma być określenie dziennego limitu i zwiększanie serii dni, w których udało się go osiągnąć.

