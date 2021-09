Windows 11 - użytkownicy starszych komputerów będą mieli dylemat

Temat wymagań systemowych jakie spełnić musi komputer by oficjalnie ściągnąć aktualizację Windowsa do wersji 11, przewija się w internecie od pewnego czasu. Pierwsze informacje jasno wskazywały, że posiadacze słabszych maszyn nie będą mieli dostępu do wyczekiwanej nowej wersji systemu. Niedługo później technologiczny gigant zmienił jednak zdanie i potwierdził, że także użytkownicy starszych komputerów będą mogli przejść na Windowsa 11. Jak się jednak okazuje - firma dodatkowo zabezpieczyła się na taką ewentualność.

Jak wynika z materiału opublikowanego na łamach serwisu The Verge, instalacja Windowsa 11 jest możliwa na komputerach nie spełniających minimalnych wymagań. Użytkownik decydujący się na taki krok, musi jednak podpisać specjalną klauzulę, informującą o braku dalszego wsparcia i zrzeczeniu się jakichkolwiek praw gwarancyjnych, w przypadku wystąpienia problemów.

To niestety nie koniec. Wgrany w ten sposób system ma być ograniczony o wiele istotnych funkcji, w tym m.in. system automatycznych aktualizacji Windows Update. Narzędzie to jest punktem kompleksowej obsługi aktualizacji systemu Windows, programu Microsoft Defender Antivirus i przynajmniej niektórych sterowników używanych przez system operacyjny w celu poprawy zgodności z podłączonym sprzętem.

Oznacza to, że osoby, które mimo wszystko zdecydują się na Windowsa 11 na komputerach nie spełniających wymagań, pozostaną bez najmniejszego wsparcia.

