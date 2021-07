Windows 11 - poznaliśmy dokładniejszą datę premiery

O tym, że nowy system Microsoftu zadebiutuje jeszcze przed końcem roku, wskazywały już wcześniejsze przecieki. Mowa tu o słynnej wiadomości wysłanej w aplikacji Microsoft Teams, w której Stevie Batiche z zespołu Surface, pisał do szefa oprogramowania Windows, Panosa Panay, że nie może doczekać się nadejścia października.

Teraz informacje dotyczące tego miesiąca ponownie się potwierdzają. Wynika tak z opisu aktualizacji sterowników do kart graficznych Intela. Dokumentacja jasno wskazuje, że oprogramowanie ma otrzymać stosowne aktualizację, łączące ich kompatybilność z systemem Microsoft Windows 11 - October 2021 Update.

Warto pamiętać, że wcześnie aktualizacje systemu, w tym spora poprawka Windows 10 w wersji 2004, również początkowo była określana mianem "majowej aktualizacji". Określenie nadchodzącego systemu "aktualizacją październikową" właściwie nie pozostawia złudzeń.

Co ciekawe, całkiem niedawno sklep Walmart również wymienił na swojej stronie “darmową aktualizację do Windows 11 w październiku 2021 roku". Wygląda więc na to, że Microsoft ma już konkretne plany związane z premierą swojego nowego systemu oraz datą, w której możemy się go spodziewać.

