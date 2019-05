Eksperci upublicznili dwie poważne w zabezpieczeniach Windows 10. Mogą one zostać wykorzystane przez hakerów, aby uzyskać zdalny dostęp do naszych komputerów. Jak się przed nimi obronić?

- Luki w zabezpieczeniach pozwalają przeprowadzić atak metodą DACL (discretionary access control list) - mówi Łukasz Nowatkowski Dyrektor IT G DATA Software - dzięki temu cyberprzestępcy mogą edytować lub usunąć każdy plik w systemie Windows, nawet do których mają dostęp jedynie użytkownicy na poziomie administratora. Pocieszające jest to, że metoda ta jest dość skomplikowana i jedynie bardzo doświadczony programista może je wykorzystać. Takich jednak nie brakuje.

Druga luka dotyczy przeglądarki internetowej oferowanej przez Microsoft, czyli popularnego Internet Explorer 11. - Ta luka może umożliwić pominięcie trybu chronionego przeglądarki IE 11,- dodaje Nowatkowski - Do tej pory nie zidentyfikowano, wszystkich typów ewentualnych zagrożeń jakie niesie ze sobą luka - podsumowuje.

Eksperci G sugerują, aby z uwagą śledzić kolejne aktualizacje zabezpieczeń systemu Windows 10. Najbliższe aktualizacje planowane są na 11 czerwca.

Musimy też pamiętać, że luki zero-day, umożliwiają hakerom wprowadzić do komputera niechciane lub złośliwe oprogramowanie, a przed tym obronią nas tylko aktualne i oryginalne programy antywirusowe

Poniżej zamieszczamy film, pokazujący w jaki sposób działa luka w zabezpieczeniach:

