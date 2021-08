Windows 10 z automatycznym blokowaniem niechcianych aplikacji

Choć opisywana funkcja była dostępna w systemie Windows 10, już od jakiegoś czasu domyślnie była ona wyłączona. Teraz Microsoft postanowił jednak ją aktywować. Jak można wyczytać na oficjalnej stronie technicznej systemu, gigant technologiczny zdecydował się na ten ruch, ze względu na chęć zapewnienia jak najlepszej wydajności Windowsa.

PUA (Potentially Unwanted Applications) to aplikacje, które mogą spowolnić działanie systemu. Określenie to obejmuje wszelkie oprogramowanie wyświetlające reklamy, wykorzystujące komputer do wydobywania kryptowalut, ale także chcące zainstalować na sprzęcie niechciane oprogramowanie.

Pomimo, że nowa opcja będzie teraz samodzielnie blokować wspomniane aplikacje, wciąż możliwym jest wykluczenie wybranych plików z jej listy skanowania. Co więcej, użytkownicy w każdej chwili będą mogli wyłączyć całą funkcję.

W tym celu trzeba się udać do opcji zabezpieczeń Windowsa oraz kontroli aplikacji przeglądarki. Następnie w menu "ustawienia ochrony opartej na reputacji", należy zaznaczyć lub odznaczyć funkcję "Blokowanie potencjalnie niechcianych aplikacji".

