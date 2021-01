Jeśli szukacie szybkiego i łatwego sposobu na przekonwertowanie obrazu na tekst, spieszymy poinformować, że system Windows 10 oferuje taką możliwość bez dodatkowego oprogramowania.

OCR to skrót różnych technik służących do optycznego rozpoznawania znaków w pliku graficznym. Zadaniem OCR jest zwykle rozpoznanie tekstu w zeskanowanym dokumencie, co może być przydatne przy digitalizacji zasobów bibliotek, a także jako ułatwienie przy odczytywaniu danych z formularzy wypełnianych pismem odręcznym. Zapewne nie każdy wie, że taka funkcja istnieje także w systemie Windows 10, a do skorzystania z niej nie potrzebujemy niczego więcej niż narzędzia wyszukiwania Windows i wbudowanej aplikacji do wykonywania screenshotów - Snip and Sketch.

Jak tego dokonać?

Przede wszystkim należy upewnić się, że obraz, który chcemy przekonwertować, jest wyświetlony na ekranie. Następnie należy kliknąć przycisk Wyszukaj znajdujący się obok Menu Start. Jeśli go nie widać, należy go uaktywnić klikając prawym przyciskiem myszy na pasek zadań.

Kolejna rzecz wymaga od nas zaznaczenia opcji wyszukiwania za pomocą zrzutu ekranu po prawej stronie i użycia narzędzia do zaznaczania, aby narysować ramkę wokół tekstu, który chcemy przekonwertować. Zrzut zostanie przesłany do usługi Bing w celu analizy, a następnie zostanie wyświetlony w formie surowego tekstu, gotowego do skopiowania.

Uwaga - jeśli nie widzimy opcji wyszukiwania za pomocą zrzutu ekranu, jest to spowodowane faktem trwających testów wspomnianej funkcji i udostępnienia jej jedynie wybranym użytkownikom. Niebawem rozwiązanie powinno jednak trafić do każdego.