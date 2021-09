Windows 10 - odkryto groźną lukę

Luki dnia zerowego to nieznane błędy w oprogramowaniu. Zanim zostaną zidentyfikowane, mogą służyć cyberprzestępcom do prowadzenia wielu szkodliwych działań, które mogą mieć nieprzewidywalne i destrukcyjne konsekwencje. Nowo odkryty przez firmę KrebsonSecurity exploit w systemie Windows 10 jest o tyle groźny, że można go uruchomić przez zwykłe odwiedzenie strony internetowej lub otwarcie dokumentów pakietu Office.

W pierwszym przypadku problem bazuje na komponentach MSHTML wykorzystywanych przez coraz rzadziej wykorzystywaną przeglądarkę Internet Explorer. Niestety luka wykorzystuje także bibliotekę kontroler ActiveX, co umożliwia jej aktywacje za pomocą dokumentu Microsoft Office. Zarówno użytkownicy pakietu Office 2019, jak i Office 365 są narażeni.

Microsoft jest świadomy istnienia problemu, niestety nie posiada jeszcze łatki zdolnej naprawić opisywaną lukę. Pomimo tego, technologiczny gigant stworzył krótki poradnik w celu ustrzeżenia się przed problemem.

Każda osoba, która wciąż używa Internet Explorera, powinna niezwłocznie wyłączyć instalacje formatów ActiveX. Użytkownicy pakietu Office mogą spać bezpieczniej z uwagi na domyślnie uruchomioną ochronę systemową.

