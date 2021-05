Najnowsze informacje wskazują na to, iż Windows 10 doczeka się nowego trybu. Będzie on związany z wydajnością komputera.

Zdjęcie . / materiały prasowe

Reklama

Windows 10 już niebawem może doczekać się zupełnie nowego narzędzia, które będzie pozwalało zadbać o lepszą wydajność komputera. Użytkownicy należący do programu Windows Insider, testujący nowe funkcjonalności przed premierą poinformowali o trybie Eco, który miałby trafić do menedżera zadań. Po wybraniu trybu Eco przy konkretnym procesie miałby on zużywać mniejszą ilość zasobów. Finalnie system Windows będzie po prostu zmuszał wybrany przez użytkownika proces do ograniczenia zużycia procesora, dysku czy sieci. Microsoft ostrzega, że niektóre aplikacje takie, jak Edge czy Google Chrome mogą wyświetlać swoje procesy jako Eco - pomimo korzystania z własnych rozwiązań dbających o optymalizację wydajności.

Reklama

Ulepszenia menedżera zadań są częścią Preview Build 21364. Raczej nie będą one częścią kolejnej aktualizacji systemu Windows. Najpewniej znajdą się one w kolejnej, dużej łatce, która zostanie wydana przez Microsoft dopiero w październiku bieżącego roku.

Niektóre pogłoski mówią jednak, iż Microsoft zdecyduje się wdrożyć funkcję Eco jeszcze w maju 2021.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Astronauci SpaceX: Crew Dragon wkraczają na ISS AFP