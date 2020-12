WhatsApp z nowymi tapetami

Popularny komunikator wprowadził funkcję umożliwiającą ustawianie spersonalizowanych tapet w ekranie rozmowy.

Zdjęcie Odkryto kolejną potencjalną lukę w WhatsAppie /123RF/PICSEL

Facebook ogłosił, że wprowadził do swojej aplikacji WhatsApp kilka niewielkich zmian. Jedną z nich jest zapowiadana od jakiegoś czasu funkcja umożliwiająca ustawienie tapet w tle czatu rozmowy.

W tym celu program dodaje specjalne menu ustawień. Kiedy osoba korzystającą z aplikacji ustawi tapetę, WhatsApp zapyta, czy chce ją wgrać dla aktualnego czatu, czy też pokazać w przypadku wszystkich rozmów. Tym samym będzie istniała możliwość spersonalizowania każdego okna czatu z osobna.

Oprócz tego WhatsApp pozwoli użytkownikom dodawać rysunki do standardowej zwykłej tapety i zmniejszać jej transparentność. Dzięki temu sami zdecydujemy, czy tapeta ma być wyrazista, czy subtelna. Pojawiły się również nowe kolekcje tapet "jasnych" i "ciemnych". Można z nich korzystać w przypadku stworzenia dwóch odrębnych motywów dla trybu jasnego i ciemnego.

Ponadto komunikator wprowadza również nowy animowany pakiet naklejek WHO oparty na motywie "Together at Home". Usprawniona została także wyszukiwarka naklejek, która teraz zareaguje na nasze działania i automatycznie wypełni menu sugestiami.

Nowości są już wdrażane do aplikacji.