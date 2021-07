WhatsApp z funkcją, która zwiększy bezpieczeństwo wiadomości

Do tej pory wszelkie rozmowy oraz czaty były przechowywane na względnie bezpiecznych serwerach. Jak wynikało jednak z polityki technologicznego giganta, nie posiadały one żadnego zawansowanego szyfrowania. Oznaczało to, że w przypadku żądania wydania materiałów przez organy ścigania, firma mogła przekazać wszelkie dane dotyczące kontaktów i rozmów wykonywanych na WhatsAppie. Na szczęście wszystko wskazuje, że firma pracuje nad utworzeniem zaszyfrowanej kopii zapasowej

Informacje te odkrył serwis WABetaInfo, który poinformował, że komunikator testował zaszyfrowane kopie zapasowe w chmurze dla swoich aplikacji już w marcu tego roku. Teraz jednak nowa funkcja pojawiła się w wersji beta na Androida o numerze 2.21.15.5.

Na obecną chwilę rozwiązanie oferuje dwie opcje zabezpieczania kopii zapasowych. Jedno polega na generowanym haśle przez użytkownika. Drugie to z kolei 64-znakowy klucz.

Na obecną chwilę WhatsApp oferuje już kompleksowe szyfrowanie czatów, teraz ta opcja ma pojawić się w przypadku kopii zapasowych. Oznacza to, że nawet jeśli pojawią się żądania ze strony organów ścigania, przekazane dane będą nieużyteczne.

