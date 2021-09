WhatsApp wprowadzi nowy system

Ostatnio spore zamieszanie pojawiło się w związku z raportem ProPublica. Serwis dowiedział się bezpośrednio od moderatorów Facebooka, że Ci mają dostęp do prywatnych rozmów użytkowników, którzy zgłoszą czyjąś wiadomość.

Wszystkie zgłoszone treści są wysyłane do specjalnego SI, które skanuje rozmowę pod kątem spamu, dezinformacji, mowy nienawiści, szantażu i przemocy wobec dzieci lub ich seksualizacji. W ten sposób przefiltrowane konwersacje trafiają do weryfikacji przez jednego z moderatorów. Każdy pracownik sprawdza około 600 takich doniesień dziennie, co daje około minuty na jedną sprawę. Moderator widzi tylko cztery sąsiednie wiadomości i na tej podstawie stwierdza, czy doszło do jakichkolwiek naruszeń.

Według doniesień WABetaInfo, twórcy WhatsAppa pracują nad wprowadzeniem nowego systemu zgłaszania niewłaściwych treści. Jest to wynikiem kontrowersji, jakie wywołały informacje opublikowane przez serwis ProPublica. Od teraz moderator zobaczy tylko jedną wiadomość, dokładnie tę zgłoszoną i na jej podstawie będzie musiał podjąć decyzję. Taki system jest korzystny dla użytkownika pod względem prywatności. Jednak sprawi, że analizy naruszeń będą mniej dokładne.

