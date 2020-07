Dobra wiadomość dla wszystkich użytkowników popularnego komunikatora. Wszystko wskazuje, że WhatsApp pracuje nad możliwością korzystania z jednego numeru na kilku telefonach.

Zdjęcie WhatsApp z wyczekiwaną funkcją /123RF/PICSEL

WhatsApp to wciąż jeden z najbardziej popularnych komunikatorów na świecie. Program umożliwia połączenie swojego numeru telefonu z aplikacja, a następnie przesyłanie wiadomości i plików multimedialnych pomiędzy dwoma telefonami komórkowymi, połączonymi z Internetem. Pomimo wielkiego uznania, aplikacja cierpi jednak na spory problem dotyczący dostępności. Jeden numer telefonu można przypisać tylko do jednego urządzania w danym momencie. Na szczęście ma się to zmienić.

Reklama

Badacze z serwisu WABetaInfo odkryli bowiem w najnowszej becie aplikacji odniesienie do nowej funkcji umożliwiającej podgląd urządzeń na których jesteśmy zalogowani jednym, tym samym numerem telefonu.

Wprawdzie odkryta możliwość oddaje w nasze ręce listę jedynie czterech wybranych urządzeń, w tym stacjonarnej wersji aplikacji np. na komputerze. Warto jednak pamiętać, że wszystko jest jeszcze w fazie głębokich testów, więc trudno przewidywać możliwości finalnego rozwiązania.

Mimo wszystko, jest na co czekać.