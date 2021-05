Serwis WABetaInfo doszedł do informacji, które jasno wskazują, że komunikator WhatsApp otrzyma rozszerzoną funkcję znikających wiadomości. Mowa o trybie znikania.

Chociaż współczesne smartfony oferują wiele rozwiązań w kwestiach bezpieczeństwa, te nie zawsze okazują się one w 100 proc pewne. Z tego względu komunikator WhatsApp wprowadził jakiś czas temu funkcję znikających wiadomości. Umożliwia ona ustawienie automatycznie kasowanych wpisów, dzięki czemu wszystko co napiszemy w komunikatorze, zniknie po 7 dniach. Pozwala to na bezpieczniejsze przesyłanie różnych poufnych informacji z zachowaniem świadomości, że poszczególne wiadomości nie do osób trzecich.

Teraz jednak, jak wynika z raportu opublikowanego na łamach WABetaInfo, komunikator chce w jeszcze większym stopniu rozszerzyć wspomnianą funkcję, tym razem o nowy tryb znikania. Ten będzie możliwy do wyboru w ustawieniach prywatności WhatsAppa, a po jego włączeniu funkcja znikających wiadomości zostanie automatycznie wczytana do wszystkich nowych czatów. Dzięki temu użytkownikom będzie łatwiej zadbać o swoją prywatność.

Obecnie nie ma informacji, kiedy funkcja zostanie udostępniona, ale biorąc pod uwagę, że pojawiła się ona w wersji beta, istnieje nadzieja, że nie potrwa to zbyt długo.

