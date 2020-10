Funkcja wyciszania w popularnym komunikatorze doczekała się nowej opcji, umożliwiającej wyłączenie powiadomień na nieograniczony czas.

Zdjęcie WhatsApp /123RF/PICSEL

Zapewne każdy z nas ma do czynienia ze znajomym, który w niekontrolowany sposób rozsyła różne bzdury na WhatsAppie. W takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem okazuje się wyciszenie czatu z tego rodzaju rozmówcą. Choć do tej pory komunikator pozwalał na wyciszanie rozmowy jedynie na określony czas, firma wprowadziła pewne zmiany w funkcjonowaniu tego rozwiązania.

Reklama

Mowa o możliwości skorzystania z nieograniczonego wyciszenia. Opcja ta zastąpiła funkcję wyciszenia całorocznego i jak łatwo można się domyślić, na zawsze uwalnia nas od irytujących powiadomień. Wcześniej trzeba było pamiętać o ponownym wyciszeniu czatu po upływie roku i choć zapewne nie było to tragicznie irytujące, zmiany ułatwiające kontrolę są zawsze mile widziane.

Zmiana pojawia się wraz z najnowszą aktualizacją programu. Możliwość zmutowania nieinteresującej rozmowy nie jest oczywiście jedyną zmianą wprowadzoną we wspominanej wersji. Źródła donoszą także o nowym oknie zarządzania pamięcią, które zapewnia bardziej szczegółowe spojrzenie na to, co zajmuje miejsce na telefonie.