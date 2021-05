WhatsApp i ciekawa integracja z Instagramem - co planuje Facebook?

Wszystko wskazuje na to, że Facebook chce wykorzystać swój popularny komunikator, jako aplikację do przesyłania autoryzacyjnych kodów na Instagrama.

Zdjęcie WhatsApp pozostaje jedna z najpopularniejszych aplikacji służących do komunikowania się / 123RF/PICSEL

Hasła to jeden z najbardziej newralgicznych punktów usług sieciowych. Wdrażając opcjonalne logowanie dwuetapowe w aplikacji Instagram, Facebook chce poprawić poziom bezpieczeństwa własnej platformy. Wszystko wskazuje na to, że za swoisty generator wspomnianych kodów, posłuży komunikator WhatsApp.

Dowodzą na to zrzuty ekrany opublikowane na Twitterze użytkownika Alessandro Paluzzi. Choć nie są to oficjalne screenshoty udostępnione przez technologicznego giganta, trudno bezpośrednio zanegować ich autentyczność. Potwierdzają one także chęć ujednolicenia platform komunikacyjnych przez Facebooka.

Już od jakiegoś czasu słyszy się bowiem, że gigant chce przebudowywać całą swoją infrastrukturę wewnętrzną, aby pozwolić na działanie aplikacji między sobą. Mark Zuckerberg wspominał także, iż chciałby, aby komunikacja w ramach aplikacji Facebooka pozostawała szyfrowana technologią end-to-end.

Wprowadzane modyfikacje miały zagwarantować markom promującym się na WhatsAppie lepszy dostęp do danych klientów korzystających z m.in. oficjalnych kanałów komunikacji z firmami. Dążenia Facebooka są jednak znacznie szersze: "Facebook ma ambitne plany rozszerzenia usług komunikacyjnych, aby osiągnąć to, co Tencent osiągnął w Chinach dzięki WeChat, gdzie ludzie wchodzą w interakcję z firmami i sklepami oraz płacą za towary i usługi za pomocą aplikacji do przesyłania wiadomości" - tłumaczył w rozmowie z The Guardian Martin Garner z grupy CCS Insight.



