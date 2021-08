Tinder - użytkownicy powinni wiedzieć o tej nowości

Aplikacja do randkowania i poznawania nowych ludzi wprowadzi możliwość weryfikacji tożsamości odpowiednim dokumentem. Ma to być całkowicie opcjonalne, a sam proces będzie przebiegał podobnie do dobrze znanej użytkownikom weryfikacji zdjęć.

Zdjęcie Każdy kto dokona weryfikacji tożsamości dostanie specjalną odznakę / 123RF/PICSEL