Telegram umożliwi import historii czatów z WhatsAppa

Wszystko wskazuje na to, że komunikator Telegram dodaje narzędzie do importowania historii czatów z konkurencyjnych aplikacji.

Zdjęcie Komunikator Telegram /123RF/PICSEL

Darmowy komunikator internetowy Telegram może poszczycić się sporym zainteresowaniem od czasu wprowadzenia nowej polityki prywatności przez konkurencyjną aplikację WhatsApp. Jego twórcy są wyraźnie świadomi sytuacji i nie chcą przegapić tego idealnego momentu do rozwoju możliwości komunikatora.

Jak zauważył serwis WABetaInfo, najnowsza wersja Telegrama na systemy iOS oraz Android, dodaje nowe narzędzie, służące do importowania historii czatów z konkurencyjnych aplikacji, także WhatsAppa. By tego dokonać wystarczy wyeksportować interesującą nas rozmowę z danego komunikatora, a następnie w opcji udostępnienia wybrać Telegram do zaimportowania wiadomości. Aplikacja przeniesie rozmowy, a także multimedia. Wszystkie przekonwertowane wiadomości są oznaczone jako "importowane".

Telegram to jedna z aplikacji, która skorzystała na nietrafionych decyzjach firmy Facebook. Decyzja technologicznego giganta o wprowadzeniu zmian w polityce prywatności mogła kosztować ją niemal milion użytkowników. Jak wynika z najnowszych danych, większość z nich przeniosła swoje konta do konkurencji.