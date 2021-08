Telegram otrzymał dużą aktualizację

Telegram to jedna z aplikacji, która skorzystała na nietrafionych decyzjach firmy Facebook. Jej twórcy dobrze zdają sobie sprawę z sytuacji i wykorzystują moment popularności na wypuszczenie szeregu istotnych poprawek. Tym razem aplikacja otrzymała dużą i stosunkowo ważną aktualizację, która ulepszyła program w wielu obszarach.

Przede wszystkim nowa aktualizacja Telegrama umożliwia jednoczesne dołączenie do rozmowy grupowej nawet 1000 osobom. Co ciekawe - firma już teraz informuje, że to zaledwie początek rozbudowy systemu komunikacji. Jak wynika z oficjalnego wpisu, celem właścicieli platformy jest doprowadzenie do tego, by "wszyscy ludzie na ziemi mogli dołączyć do jednej rozmowy grupowej". Przyznać trzeba, że jest to plan szalenie ambitny.

Zanim jednak do tego dojdzie, nowa aktualizacja wprowadza także zmiany w samych opcjach konferencji wideo. Mowa tu o możliwości kontrolowania szybkości odtwarzania, udostępniania linków do określonych znaczników czasu i odtwarzania dźwięku z urządzenia używanego do nagrywania wideo. Program pozwoli również zwiększyć maksymalną rozdzielczość wiadomości wideo.

