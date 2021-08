Szef WhatsAppa ostro o skanowaniu zdjęć w iCloud przez Apple

Wszystko wskazuje na to, że Apple będzie kolejną firmą, która spróbuje przesunąć granicę prywatności użytkownika. Wcześniej ujawniono, że Facebook zatrudnił grupę specjalistów, by analizowali zaszyfrowane wiadomości z aplikacji WhatsApp w celu pozyskania danych i dostarczeniu odbiorcom bardziej trafnych reklam.

Apple potwierdziło, że w najnowszym systemie iOS 15 wprowadzą neuralMatch, czyli sztuczną inteligencję mającą za zadanie wykrywać fotografie pokazujące dziecięcą pornografię wśród zdjęć przesyłanych do iCloud. W przypadku wykrycia śladów nadużycia seksualnego osób nieletnich, powiadomiony zostanie amerykański National Center for Missing and Exploited Children. Póki co, Apple wprowadzi neuralMatch tylko w Stanach Zjednoczonych. Nie ma jednak żadnej pewności, że system nie zostanie rozszerzony na użytkowników z innych krajów.

Swoje zaniepokojenie na Twitterze wyraził CEO WhatsAppa, Will Cathcart, według którego to "złe podejście i krok w tył dla prywatności użytkowników na całym świecie. Ludzie pytają, czy zaadaptujemy ten system do WhatsAppa. Odpowiedź brzmi nie".

Oburzony sytuacją jest nie tylko szef WhatsAppa. Swoje zdanie wyraził także Matt Green, kryptograf z uniwersytetu Johna Hopkinsa. Badacz ostrzegł, że system będzie można łatwo oszukać i go nadużywać. Wystarczyłoby wysłać niewinnej osobie zdjęcie, mogące aktywować program na jego urządzeniu, by dać pretekst do naruszenia jego prywatności i przeskanowania danych. Matt Green twierdzi, że badacze są w stanie łatwo obejść algorytm.

Istnieją jednak zwolennicy pomysłu Apple. Jednym z nich jest John Clark, szef National Center for Missing and Exploited Children. Określa on neuralMatch jako "game changer" w kwestii bezpieczeństwa osób nieletnich.

Nowa funkcja neuralMatch zostanie wprowadzona do urządzeń firmy Apple wraz z oprogramowaniem iOS 15, które zadebiutuje najprawdopodobniej jeszcze w tym roku.

